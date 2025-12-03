KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:42, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ертең Астанаға Еуропалық Кеңес президенті Антониу Кошта ресми сапармен келеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастықтың даму перспективасын талқылайды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Биыл Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы Кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғанына 10 жыл толады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қарулы Күштердегі, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардағы әскери және құқықтық тәртіп мәселелері бойынша кеңес өткізгенін жазған едік.

    Сондай-ақ Мемлекет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованы қабылдады. Президент зейнетақы жүйесін және көші-қон саясатын жетілдіруді тапсырды.

     

    Тегтер:
    Астана Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Еуропалық кеңес Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар