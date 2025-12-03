18:42, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Ертең Астанаға Еуропалық Кеңес президенті Антониу Кошта ресми сапармен келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастықтың даму перспективасын талқылайды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
— Биыл Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы Кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғанына 10 жыл толады, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қарулы Күштердегі, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардағы әскери және құқықтық тәртіп мәселелері бойынша кеңес өткізгенін жазған едік.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованы қабылдады. Президент зейнетақы жүйесін және көші-қон саясатын жетілдіруді тапсырды.