    19:02, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ертең астаналық оқушылар мен студенттер тағы онлайн оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада аяз басылмай тұр. Астаналық оқушылар бірнеше күннен бері қашықтан оқып жатыр, деп хабарлайды қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі.

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар отмена занятий в школах мектептердегі сабақтарды тоқтату
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 2026 жылғы 16 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-11 (12)сынып оқушылары және колледждердің 1-2 курстың студенттері (9 сынып базасында) қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын еліміздің бірқатар өңірі қашықтан оқыту форматына көшкенін жазған едік. Оның ішінде СҚО, Атырау, Павлодар, Ақтөбе облыстары бар.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
