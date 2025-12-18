Ертең елдің басым бөлігінде қар жауып, борандатады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның 16 облысы мен елордада 19 желтоқсанға ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жарияланды.
Синоптиктердің болжамына сәйкес, Астанада күндіз қар жауып, жаяу боран болады, жолда көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, күндіз екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Түркістан облысының таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман түседі. Шымкент пен Түркістан қалаларында тұман болады.
Қостанай облысының солтүстігі мен оңтүстігін тұман басады.
Ұлытау облысында түнде солтүстікте, батыста, күндіз солтүстікте және шығыста аздаған қар, жаяу боран болады.
Қарағанды облысының батысы мен солтүстігінде таңертең және күндіз аздаған қар жауып, боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, күндіз облыстың батысы мен солтүстігінде 15–18 м/с-қа дейін күшейеді.
Атырау облысының батысында, солтүстігінде және шығысында көктайғақ болады. Облыстың оңтүстігі мен шығысында тұман күтіледі.
Қостанай облысында түнде солтүстікте, батыста және оңтүстікте қар, боран және көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Қызылорда облысының орталығында тұман болады.
Ақтөбе облысында көктайғақ болады. Облыстың солтүстігі мен батысында тұман түседі.
Жамбыл облысында түнде оңтүстікте және таулы аудандарда, күндіз таулы аймақтарда қар жауып, борандатады. Кей жерлерде тұман мен көктайғақ болады. Жел солтүстік-шығыстан соғып, таулы аудандарда 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Абай облысында түнде солтүстікте, шығыста және оңтүстікте қар жауады. Облыстың солтүстігі мен орталығында боран, ал оңтүстігі мен шығысында тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан және оңтүстіктен соғып, солтүстік пен орталықта 15–20 м/с, күндіз екпіні 23 м/с-қа дейін жетеді.
Шығыс Қазақстан облысында түнде қар, күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында аздаған қар жауады. Күндіз солтүстік пен шығыста боран болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, күндіз екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде және орталығында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысы мен орталығында тұман болады.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран және көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде және солтүстігінде тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, солтүстік пен шығыста солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15–20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде батыста, солтүстікте және оңтүстікте күндіз қар жауып, борандатады. Облыстың батысында тұман, күндіз көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, түнде облыстың батысы, солтүстігі және оңтүстігінде 15–20 м/с, күндіз 15–20 м/с, ал батысы мен оңтүстігінде екпіні 25 м/с-қа дейін жетеді.
Павлодар облысының батысы мен солтүстігінде күндіз қар, боран күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Ақмола облысында түнде батыста, солтүстікте және оңтүстікте аздаған қар, төменгі боран, күндіз қар, боран және көктайғақ күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, түнде облыстың батысы мен солтүстігінде 15–20 м/с, күндіз 15–20 м/с, ал батысы, солтүстігі және шығысында кей уақыттарда 25 м/с-қа дейін күшейеді.
Алматы облысының оңтүстігінде және таулы аудандарында көктайғақ пен тұман болады. Жел солтүстік-батыстан соғып, солтүстік-шығысқа ауысады, облыстың оңтүстігі мен таулы аймақтарында екпіні 18 м/с-қа дейін жетеді. Алматы қаласында да мезгіл-мезгіл көктайғақ пен тұман болады.
Айта кетелік ауа райына байланысты екі облыста жол жабылды.