19:36, 10 Қараша 2025 | GMT +5
Ертең павлодарлық оқушылар қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM — 11 қарашада Павлодар облысында 1-ауысымдағы мектепалды даярлық топтары мен 1–4 сынып оқушылары мектепке бармайды, деп хабарлайды облыстық білім басқармасының баспасөз қызметі.
— 2025 жылғы 11 қараша күні Павлодар облысының барлық мектептерінде 1-ауысымдағы мектепалды даярлық топтары мен 1–4 сынып оқушыларының сабақтары ауа райының қолайсыздығына байланысты (температура 0–5°С, желдің жылдамдығы 15–20 м/с, көктайғақ) қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген басқарма хабарламасында.
Сондай-ақ, ведомство мәліметінше, барлық мектептегі оқушыларды тасымалдау тоқтатылады.
