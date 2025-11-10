KZ
    Ертең павлодарлық оқушылар қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — 11 қарашада Павлодар облысында 1-ауысымдағы мектепалды даярлық топтары мен 1–4 сынып оқушылары мектепке бармайды, деп хабарлайды облыстық білім басқармасының баспасөз қызметі.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — 2025 жылғы 11 қараша күні Павлодар облысының барлық мектептерінде 1-ауысымдағы мектепалды даярлық топтары мен 1–4 сынып оқушыларының сабақтары ауа райының қолайсыздығына байланысты (температура 0–5°С, желдің жылдамдығы 15–20 м/с, көктайғақ) қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген басқарма хабарламасында.

    Сондай-ақ, ведомство мәліметінше, барлық мектептегі оқушыларды тасымалдау тоқтатылады.

    Осыдан бұрын Ақтауда оқушылардың жартысынан көбі сабаққа келмей қалғаны анықталды.

