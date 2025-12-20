KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:00, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Ерекше қорғалатын табиғи резерватта құстың 90 түрі бар болса, оның кейбірі орман арасын қыстап қалады.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: Ертіс орманы

    «Ертіс орманы» резерватында қыс мезгілінде де құстардың алуан түрін кездестіруге болады. 

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: Ертіс орманы

    - Жыл сайын қар түскен уақытта фототұзақтар қойып, құстарды бақылауға аламыз. Соңғы рет камераға іліккендері - шұбар шымшық, сұр шымшық, қызылқұйрық, бұлбұл және сарыбауыр. Бұлар суыққа жақсы бейімделген, тіпті қар астынан да азық таба алады, - деп хабарлады Kazinform тілшісіне резерваттан.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: Ертіс орманы

    Мұнда қысқы мезгілде арнайы ұшып келетін құстар да бар. Мәселен, қарағай жаңғағын шағатын мықты тұмсығы бар үкітұмсық, сирек әрі өте жылдам құс шымшық, әсем үнді шақшақай, шетен ағашының жидектерімен қоректенетін шетен қараторғай кездеседі.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: Ертіс орманы

    Мамандар аталған құст түрлері орман экожүйесінде маңызды рөл атқаратынын айтады. Олар ағаш тұқымдарын таратып, жәндіктер санын реттейді әрі табиғаттың саулығын көрсететін көрсеткіш. 

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: Ертіс орманы

    Қыс – құстар үшін ең ауыр кезең, сондықтан ормандарды сақтау мен табиғатқа ұқыпты қарау аса маңызды.

    Ертіс орманынан қыста қандай құстарды кездестіруге болады
    Фото: Ертіс орманы

    Бұған дейін «Ертіс орманында» жабайы жануарларға қысқы азық орындары дайындалып жатқанын жазғанбыз

    Тегтер:
    Павлодар облысы Аң-құстар Орман
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
    Соңғы жаңалықтар