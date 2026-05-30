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    «Ертіс орманында» өрт қауіптілігінің төтенше деңгейі жарияланды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Өңірде аптап ыстық басталғанына байланысты қарағайлы мемлекеттік орман қоры резерватының аумағында өрт қауіптілігінің ең жоғары деңгейі белгіленді.

    «Ертіс орманында» өрт қауіптілігінің төтенше деңгейі жарияланды
    Фото: «Ертіс орманы» резерваты

    Бұл туралы «Ертіс орманы» мемлекеттік резерватынан хабарлады.

    — Орман табиғи резерватының мемлекеттік орман қоры аумағында өрт қауіптілігінің төтенше деңгейі жарияланды, 5-класты деңгей. Орманды жерлерде қауіпсіздік шараларын сақтауды сұраймыз, — деп хабарлады резерваттан.

    Мамандар орманда от жағуға қатаң тыйым салынатынын ескертті. Темекі тұқылын, шыны қалдықтарын, бос шөлмектерді, қоқысты тастауға болмайды. Әрі орман ішінде көлікпен жүруге тыйым салынған.

    — Орман өрттерінің алдын алу — басты міндет. «Ертіс орманы» резерваты аумағында ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Атап айтқанда, орманшылармен бірлесіп, өрт қауіпсіздігіне байланысты аншлагтар жаңартылып, тұрғындар үшін ескерту материалдары орнатылып жатыр. Мақсат — халықтың назарын өрт қаупіне аудару және табиғатты сақтауға шақыру, — деп қосты орман мекемесінен.

    Тұрғындар орманнан өрт немесе түтінді байқаса, 101 немесе 112 нөміріне, не болмаса +7 705 601 96 80 ұялы телефон нөмірі бойынша резерваттың кезекші бөліміне хабарласса болады.

    Еске сала кетейік, Ертіс орманында сирек кездесетін тарғақ құсы көзге түсті.

    Павлодар облысы Павлодар Орман Ертіс орманы
    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
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