    00:34, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Ертіс орманында жанып кеткен орман белдеулері қалпына келтіріліп жатыр

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Резерватта орманды қалпына келтірудің күзгі жұмыстары басталды. 

    Фото: Ертіс орманы

    Екі жылдық қарағай көшеттері жанып кеткен ағаштардың орнына отырғызылып жатыр.

    «Ертіс орманы» мемлекеттік табиғи резерваты өз аумағында орманды қалпына келтірудің күзгі науқаны басталғанын мәлім етті.

    Фото: Ертіс орманы

    — Биыл күзгі кезеңде 600 гектардан астам аумақта жасыл желек қалпына келтіріледі. Бұл табиғаттың тепе-теңдігін сақтау мен экожүйені нығайтуға бағытталған ауқымды жұмыс. Қазіргі таңда Бесқарағай орман тұқымбағынан екі жылдық кәдімгі қарағай көшеттері қазылып алынып, дайындалған телімдерге көшіріліп жатыр, — деп хабарлады резерваттың баспасөз қызметінен.

    Фото: Ертіс орманы

    Бұл агротехникалық кезең жалқарағай ормандарын қайта жаңғырту процесінің ең жауапты әрі маңызды бөлігі саналады. Көшеттердің сапасы, тамыр жүйесінің беріктігі және отырғызу әдістерінің дұрыстығы алдағы орманның тағдырын айқындайды.

    Фото: Ертіс орманы

    Бұған дейін «Ертіс орманы» резерватында 12 млн-нан астам қарағай көшеті отырғызылатыны туралы жазғанбыз.

    Фото: Ертіс орманы

    Мамандар соңғы бес жылда Ертіс орманының 2 мың текше метрі оталып кеткенін айтады.

    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
    Автор
