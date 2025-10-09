Ертіс орманында жанып кеткен орман белдеулері қалпына келтіріліп жатыр
ПАВЛОДАР. KAZINFORM — Резерватта орманды қалпына келтірудің күзгі жұмыстары басталды.
Екі жылдық қарағай көшеттері жанып кеткен ағаштардың орнына отырғызылып жатыр.
«Ертіс орманы» мемлекеттік табиғи резерваты өз аумағында орманды қалпына келтірудің күзгі науқаны басталғанын мәлім етті.
— Биыл күзгі кезеңде 600 гектардан астам аумақта жасыл желек қалпына келтіріледі. Бұл табиғаттың тепе-теңдігін сақтау мен экожүйені нығайтуға бағытталған ауқымды жұмыс. Қазіргі таңда Бесқарағай орман тұқымбағынан екі жылдық кәдімгі қарағай көшеттері қазылып алынып, дайындалған телімдерге көшіріліп жатыр, — деп хабарлады резерваттың баспасөз қызметінен.
Бұл агротехникалық кезең жалқарағай ормандарын қайта жаңғырту процесінің ең жауапты әрі маңызды бөлігі саналады. Көшеттердің сапасы, тамыр жүйесінің беріктігі және отырғызу әдістерінің дұрыстығы алдағы орманның тағдырын айқындайды.
Бұған дейін «Ертіс орманы» резерватында 12 млн-нан астам қарағай көшеті отырғызылатыны туралы жазғанбыз.
Мамандар соңғы бес жылда Ертіс орманының 2 мың текше метрі оталып кеткенін айтады.