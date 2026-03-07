KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:14, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ертісте мұз жару жұмыстары: 9360 шаршы метр аумақ тазартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысында көктемгі мұз жүру кезеңінде мұз кептелістерінің түзілуіне жол бермеу үшін Ертіс өзенінде профилактикалық жару жұмыстары жүргізілді, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Ертістегі мұз жару жұмыстары
    Фото: Видеодан скрин

    Ведомство дерегіне сәйкес, 9360 шаршы метр аумақта мұз жару жұмыстары орындалды.

    — Іс-шаралардың негізгі мақсаты — мұз массаларының еркін өтуін қамтамасыз ету және кептеліс қаупін азайту үшін мұз жабынын босаңсыту. Жұмыстарды жүргізуге Төтенше жағдайлар департаментінің, Полиция департаментінің, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары жұмылдырылды, — дейді мамандар.

    Қауіпсіздік мақсатында жұмыс жүргізу аймағында бақылау және қолжетімділікті шектеу бойынша қажетті шаралар ұйымдастырылды.

    Осыған дейін Ертіс бойындағы мұз өткелдері қашан ашылатынын жазған болатынбыз.

    Абай облысы Ертіс
