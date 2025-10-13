KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:07, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Ержан Ашықбаев Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды

    Ақорда Ержан Ашықбаевтың Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалғанын хабарлады.

    п
    Фото: gov.kz

    - Мемлекет басшысының өкімімен Ержан Нигматоллаұлы Ашықбаев Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды, - делінген құжатта.

    Айта кетейік, Ержан Нигматоллаұлы 1974 жылғы 16 маусымда Алматы қаласында туған.

    1998 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін, 2012 жылы Гарвард университетінің Дж.Кеннеди атындағы мемлекеттік басқару мектебін тәмамдаған. Мамандығы — халықаралық қатынастар, мемлекеттік басқару магистрі.

    Дипломатиялық қызметін 1998 жылы ҚР Сыртқы істер министрлігінің Төртінші департаментінде референт болып бастаған.

    1999-2007 жылдары министрліктің орталық аппаратында әртүрлі қызметтер атқарған және Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінде іссапарда болған.

    2007-2011 жылдары Сыртқы істер министрлігінің Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы, ерекше тапсырмалар жөніндегі елші лауазымдарын атқарды.

    2012 жылы ҚР Премьер-Министрі Кеңсесі басшысының орынбасары, ҚР Үкіметінің ресми өкілі болды.

    2012-2013 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат орталығын басқарды.

    2013-2021 жылдары ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары қызметін атқарды.

    2021 жылдан бастап осы тағайындауға дейін Қазақстан Республикасының АҚШ-тағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болды.

    Ержан Ашықбаев — дипломатиялық қызметтің кәсіби өкілі, Төтенше және Өкілетті Елші дипломатиялық дәрежесіне ие. Ағылшын, түрік және француз тілдерін меңгерген.

    Айта кетейік, бұған дейін Ақан Рахметуллин Сыртқы істер бірінші вице-министрі қызметінен босатылған болатын.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті ҚР СІМ Тағайындау Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар