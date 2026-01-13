14:37, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5
Президент АҚШ-пен келіссөздер бойынша өкілін тағайындады
АСТАНА. KAZINFORM - Ержан Қазыханға АҚШ-пен ынтымақтастық бойынша ҚР Президенті Өкілінің міндеттері жүктелді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
- Мемлекет басшысының өкімімен Женева қаласындағы (Швейцария) Біріккен Ұлттар Ұйымының бөлімшесі мен басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Қазақстан Республикасының Тұрақты өкілі Ержан Хозеұлы Қазыханға Америка Құрама Штаттарымен ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша келіссөздер процесіндегі Қазақстан Республикасы Президенті Өкілінің міндеттері жүктелді,-делінген хабарламада.
Осыған дейін Израиль тарапының бастамасымен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Биньямин Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлескені туралы жаздық.