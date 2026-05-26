Ержан Сәденов білім беру нысандары неге тексеріліп жатқанын түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM – Білім беру нысындарын тексеру аясында 100-ден астам басшы жазаланды. Бұл туралы Үкімет отырысында Ішкі істер министрі Ержан Сәденов мәлім етті.
- Білім беру объектілерінің терроризмге қарсы қорғалу деңгейін тексеру жалғасып келеді. Биыл 1 517 нысан тексерілді, 345-інде кемшіліктер анықталды. 112 басшы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, - деді Е. Сәденов.
Сонымен қатар ол жазғы демалыс аясында білім беру ұйымдарында бірқатар кешенді шаралар қабылданғанын жеткізді. Атап айтқанда:
– құқықтық лекциялар бойынша сабақтар (42 мың);
– «Заң мен Тәртіп» қағидатын түсіндіру жұмыстары;
– «жеке қауіпсіздік» сабақтары ұйымдастырылды.
Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Үкімет отырысында мейрамханаларда мектеп бітіру кештерін ұйымдастыруға тыйым салынғаны айтылды.