Етті қай өңір көбірек тұтынады
АСТАНА. KAZINFORM — Бюро 2025 жылдың III тоқсанына арналған азық-түлік өнімдерін тұтыну жөніндегі деректерді жариялады. Мәліметтер халықтың тұрмыс деңгейі бойынша 11,7 мың үй шаруашылығын қамтыған іріктемелі зерттеу нәтижесінде алынған.
Үй шаруашылықтарының азық-түлік тұтыну шығысындағы ең жоғары үлес ет және ет өнімдеріне, сондай-ақ нан мен жарма өнімдеріне тиесілі, сәйкесінше 18,3% және 7,6%.
— Ет пен ет өнімдерін тұтынудың ең жоғары деңгейі Алматы қаласында, сондай-ақ, Жетісу, Қарағанды және Ақмола облыстарында байқалды. Бұл өңірлерде бір адамға шаққандағы орташа тұтыну көлемі тоқсанына шамамен 24 кг. Ал ең төмен көрсеткіш Шымкент қаласында тіркеліп, бір адамға шаққанда тоқсанына 16,1 кг болды.
Өңірлер бөлінісінде жекелеген азық-түлік түрлерін тұтыну деңгейі де әртүрлі. Нан мен жарма өнімдерін ең көп тұтынатын өңір — Түркістан облысы, мұнда бір адамға тоқсанына 43,4 кг келеді. Балық өнімдерін ең көп тұтыну Солтүстік Қазақстан облысында байқалып, көрсеткіш 5,8 келі. Сүт және сүт өнімдерін тұтыну көлемі Ақмола облысында жоғары — бір адамға тоқсанына 83,1 кг. Ал көкөністер мен жемістерді ең көп тұтынатын өңір — Алматы қаласы, тиісінше 30,76 кг және 36,9 кг, — делінген Ұлттық статистика хабарламасында.
Жалпы алғанда, 2025 жылдың III тоқсанында жан басына шаққандағы азық-түлік өнімдерін орташа тұтыну көлемі келесідей:
картоп — 11,3 кг
нан мен жарма өнімдері — 31,7 кг
ет және ет өнімдері — 21,2 кг
жемістер — 29,6 кг
қант, тосап, шоколад және кондитерлік өнімдер — 11,4 кг
сүт өнімдері — 60,5 кг
жұмыртқа — 53,9 дана
балық пен теңіз өнімдері — 3,6 кг
Айта кетелік мектеп оқушыларына аптасына 2 рет жылқы еті берілетіні туралы жазған едік.