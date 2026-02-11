KZ
    Еурокомиссия кибербуллингке қарсы күрес жөніндегі іс-қимыл жоспарын іске қосты

    АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық атқарушы орган сейсенбі күні Интернетте жастардың құқықтарын қорғау үшін кибербуллингке қарсы күрес жөніндегі іс-қимыл жоспарын іске қосқанын жариялады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Фото: Anadolu

    Жоспар интернетте балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қорғауға бағытталған. 

    Оған мыналар кіреді:

    • онлайн буллинг құрбандары көмекке оңай қол жеткізе алатын жалпыеуропалық қосымшаны енгізу;
    • интернетте зиянды мінез-құлықпен күресудің ұлттық тәсілдерін үйлестіру;
    • қауіпсіз және тиімдірек сандық тәжірибелерді насихаттау арқылы кибербуллингтің алдын алу.

    Кибербуллинг (сандық қудалау) – сандық технологияларды (әлеуметтік желілер, хабар алмасу қосымшалары, ойын платформалары) пайдаланып, адам туралы қасақана қорлау, қорқыту немесе әшкерелеу ақпаратын тарату.

    Кәдімгі даудан айырмашылығы – кибербуллинг жүйелі сипатқа ие және жәбірленушіні қорқыту, ашуландыру немесе ұялтуға бағытталған.

    - Балалар мен жасөспірімдердің интернеттегі қауіпсіздікке құқығы бар. Кибербуллинг бұл құқықты бұзады, оларға ауырсыну, жалғыздық және қорлау сезімін тудырады. Ешбір бала мұндай сезімге түспеуі керек. Бұл іс-қимыл жоспары кәмелетке толмағандарды интернетте қорғауға арналған қолданыстағы құралдар жинағын толықтырады және ЕО мен мүше мемлекеттерді кибербуллингпен барлық деңгейде күресуге үйлесімді тәсіл әзірлеуге шақырады, - деп мәлімдеді Технологиялық егемендік, қауіпсіздік және демократия жөніндегі атқарушы вице-президент Хенна Вирккунен.

    Еліміздің білім саласында буллинг пен кибербуллинге қарсы күрес қалай жүріп жатқанын мына материалдан оқи аласыз. https://kaz.inform.kz/news/blm-salasinda-bulling-pen-kiberbullinge-karsi-kures-kalay-zhurp-zhatir-bd92f1/

    Сондай-ақ Балалар құқықтарын қорғау комитеті жаңа алаяқтық туралы ескерткенін жаздық.

