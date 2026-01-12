Еурокомиссия төрағасы дипфейк жасайтын құралды қатаң сынға алды
АСТАНА. KAZINFORM - Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен Илон Маскке тиесілі «X» платформасын жасанды интеллект негізіндегі «Grok» чат-боты арқылы дипфейктердің таралуына жол берді деп қатаң сынға алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Politico басылымының жазуынша, Еурокомиссия «X» компаниясына қатысты ресми тергеу бастауға жақын. Себеп — Grok жасанды интеллект құралы сексуалдық сипаттағы бейнелер жасау үшін қолданылуы мүмкін.
Бейсенбі, 8 қаңтар күні ЕО атқарушы органы «Grok» компаниясын жасанды интеллект негізінде жасалған мәліметтерді сақтауға міндеттеді. Бұл мәлімдеме аталған құрал теріс көзқарас қалыптастырғаннан кейін жасалды.
Аталған талап Еурокомиссияға тергеу барысында «X» платформасынан және Grok компаниясынан құжаттар мен материалдарды талап етуге құқық береді. Grok жүйесінде «суретті өңдеу» батырмасы іске қосылған соң, пайдаланушылар интернеттегі бейнелерді «оны бикиниге кигізу» немесе «киімін шешу» сияқты пәрмендер арқылы өзгерте алған. Бұл жағдай желіде көптеген шағымдардың тууына себеп болды.
— Бұл — ақылға қонбайтын әрекет. Ал мұндай дипфейктердің келтіретін зияны — өте нақты әрі қауіпті, — деді Урсула фон дер Ляйен Reuters пен Corriere della Sera басылымдарын қоса алғанда, бірқатар еуропалық БАҚ-қа берген сұхбатында.
Сыннан кейін «X» компаниясы жасанды интеллект арқылы сурет генерациялайтын даулы функцияны тек ақылы жазылымы бар қолданушыларға ғана қолжетімді етті, деп жазады Politico.
Айта кетейік, бұдан бір ай бұрын Брюссель «X» платформасын Еуроодақтың негізгі цифрлық заңдарының бірі — Цифрлық қызметтер туралы заңды (DSA) бұзғаны үшін 120 миллион еуро көлемінде айыппұл салған еді. Бұл шешім Вашингтон тарапынан жедел әрі қатаң реакция туғызды: АҚШ әкімшілігі DSA-ның бас сәулетшісі, ЕО-ның бұрынғы цифрлық технологиялар жөніндегі комиссары Тьерри Бретонға елге кіруге тыйым салды.
Осыған дейін Қазақстанда дипфейктер үшін жауапкершілік енгізілетіні туралы жаздық.