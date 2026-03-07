Еурокомиссия ұрпақаралық әділдік стратегиясын ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM - Еурокомиссия «Ұрпақаралық әділдік стратегиясын» таныстырды. Бұл бастама Еуроодақ елдерін бүгінгі саясатты жүргізгенде болашақ ұрпақтың мүддесін ескеруге шақырады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі Euronews-ке сілтеме жасап.
— Ұрпақаралық әділдік стратегиясы ұрпақтар арасындағы әділдік туралы келісімді ұсынады. Бұл — символдық келісім. Біз қол қоятын құжат емес, бірақ белгілі бір міндеттемені білдіреді. Яғни саяси деңгейде берілген уәдені көрсетеді, — деді ұрпақаралық әділдік, мәдениет, жастар және спорт мәселелері жөніндегі еурокомиссар Glenn Micallef бастаманы таныстыру кезінде.
Міндетті күші жоқ бұл құжатта European Commission ЕО елдерін қабылданатын шешімдердің ұзақ мерзімді салдарын ескеретін әділ саясат жүргізуге шақырады.
Атап айтқанда, климат пен қоршаған ортаны қорғау болашақтағы үлкен шығындардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Еурокомиссияның мәліметінше, егер тиісті шаралар қабылданбаса, ғасыр соңына қарай климаттың өзгеруі ЕО-ның жалпы ішкі өнімін кемінде 7%-ға қысқартуы мүмкін.
Бастама аясында Еурокомиссия жаңа саясаттың еуропалық жастарға ықпалын бағалауға арналған Futures Balance Tool деп аталатын жасанды интеллект құралын қолдамақ. Сондай-ақ жастардың ЕО саясатын қалыптастыруға қатысуына мүмкіндік беретін «Жастар саясаты жөніндегі диалогтар» жалғасын табады.
Бұдан бөлек, European Group on Ethics in Science and New Technologies ұйымына жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар саласында әділ саясатқа қатысты ұсынымдар әзірлеу тапсырылды.
Стратегия барлық жастарға, әсіресе кемсітушілікке ұшырайтын топтарға жаңа мүмкіндіктер ашуды көздейді. Eurobarometer-дің 2023 жылғы дерегіне сәйкес, еуропалықтардың жартысынан азы ғана ЕО аумағында баршаға тең мүмкіндік берілген деп санайды.
Еурокомиссия ұрпақтар арасындағы мүмкіндіктер мен айырмашылықтарды анықтайтын арнайы индекс әзірлемек. Сондай-ақ ЕО-ның ғылыми зерттеу және инновацияларды қаржыландыру бағдарламасы — Horizon Europe аясында ұрпақаралық әділдікке қатысты зерттеулерді қолдайды. Сонымен бірге жастардың үнін күшейту үшін ұрпақтар арасындағы диалогтар ұйымдастырылады.
Құжат аумақтық теңсіздікті азайтуды да мақсат етеді. Яғни ауылдық жерлерде немесе әлеуметтік жағдайы төмен аудандарда өсіп жатқан жастар қоғамдық қызметтерге, көлікке және цифрлық байланысқа тең қол жеткізуі тиіс.
Осы бағытта Еурокомиссия жергілікті және өңірлік билік органдарымен жұмыс істеу үшін «Болашақ даусы» атты жаңа бастаманы іске қоспақ.
— Бүгін қабылданған шешімдер болашақ ұрпаққа зиян келтірмеуі керек. Әр жастағы адамдар арасындағы ынтымақ пен өзара байланыс нығаюы тиіс, — деп мәлімдеген еді Урсула фон дер Ляйен 2024–2029 жылдарға арналған Еурокомиссияның саяси басымдықтарын таныстыру кезінде. Сол кезде ол Гленн Микаллефке осы стратегияны әзірлеуді тапсырған.
Жаңа стратегия Еурпалық азаматтар тобымен бірлесіп әзірленді. ЕО-ның 27 елінен кездейсоқ іріктелген 150 азамат бас қосып, ұрпақаралық әділдікті қамтамасыз етуге бағытталған 24 ұсыным дайындаған.
