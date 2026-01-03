Еуроодақ 2019 жылдан бергі ең жоғары депортация көрсеткішін хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM – Еурокомиссия биылғы жылы депортациялар көрсеткіші өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары болады деп болжап отыр, деп хабарлайды Kazinform DW-ге сілтеме жасап.
– Алғашқы үш тоқсандағы депортация деңгейі 2023 жылғы 19 пайыздан 2025 жылы 27 пайызға дейін өсті, - деді Еуропалық миграция жөніндегі комиссары Магнус Бруннер Welt am Sonntag газетіне берген сұхбатында.
Осылайша, оның айтуынша, 2025 жылы 2019 жылдан бергі ең жоғары көрсеткішке жетуі мүмкін. Бруннер Еуропалық комиссия 2025 жылдың басында ұсынған заңнамалық бастамаларды жүзеге асырғаннан кейін ЕО-ға мүше 27 мемлекет болашақта «депортацияны одан да тиімдірек жүргізе» алатынын атап өтті.
2025 жылы Еуропалық комиссия басқалармен қатар, ЕО елдері арасында депортациялау шешімдерін өзара тануды қарастыратын Қайтару туралы ережені ұсынды. Басылым бұл елден шығарылатын адамдарға ЕО-ның басқа еліне көшу арқылы депортациядан құтыла алмайтынын түсіндіруі керек деп жазады.
Еуроодақ алғаш рет қауіпсіз шыққан елдердің ортақ тізімін бекітті. Бұл адамдарды Мысырға, Мароккоға, Туниске, Үндістанға, Косовоға, Бангладешке және Колумбияға депортациялауды тездетуі керек.
Осы елдерден пана іздеушілерге жеделдетілген процедуралар, соның ішінде шекараларда немесе транзиттік аймақтарда ұсынылады. ЕО-ға кіруге үміткерлер, сондай-ақ егер олар соғыссыз немесе адам құқықтарының елеулі бұзылуы болмаса, әдетте қауіпсіз елдер болып саналады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Еуроодақ көшбасшылары жаңа жылдық құттықтауларында не айтқанын жазған едік.