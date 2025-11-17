Еуроодақ экономикасында өсім байқалады
АСТАНА.KAZINFORM -Еуропалық комиссияның 2025 жылдың күзіне арналған экономикалық болжамы 2025 жылдың алғашқы үш тоқсанындағы көрсеткіш күткен болжамнан асып түскенін көрсетеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Бүгін Экономикалық істер, өнімділік, инклюзивтілік және жеңілдету жөніндегі еуропалық комиссар Валдис Домбровскис Еуропалық Одақтың негізгі экономикалық көрсеткіштерін жариялады.
- Бастапқыда жоғары көрсеткіштер тарифтердің көтерілуіне дейін экспорттың өсуімен байланысты болғанымен, ЕО экономикасы үшінші тоқсанда өсуді жалғастырды. Болашаққа көз жүгіртсек, экономикалық белсенділік болжамды кезеңде, қиын сыртқы ортаға қарамастан, орташа қарқынмен өсе беруі тиіс, - деп атап өтті Еуропалық комиссия.
Биылғы күзгі болжам бойынша ЕО-ның нақты ЖІӨ өсімі 2025 және 2026 жылдары 1,4%-ға, ал 2027 жылы 1,5%-ға дейін жетеді деп болжанды.
Еуроаймақ осы үрдісті ұстанады, нақты ЖІӨ 2025 жылы 1,3%-ға, 2026 жылы 1,2%-ға және 2027 жылы 1,4%-ға өседі.
Еуроаймақтағы инфляцияның төмендеуі жалғасады, 2025 жылы 2,1%-ға дейін төмендейді және болжамды кезеңде шамамен 2%-да тұрақты болады деп болжанды. ЕО-да инфляция 2027 жылы 2,2%-ға дейін төмендеуі мүмкін.
- Қолайсыз жағдайларда да ЕО экономикасы өсуді жалғастырды. Енді, күрделі сыртқы жағдайларды ескере отырып, ЕО ішкі өсімді ынталандыру үшін шешуші шаралар қабылдауы керек. Бұл бәсекеге қабілеттілікті арттыру жөніндегі жұмысымызды жеделдетуді, соның ішінде ережелерді жеңілдету, бірыңғай нарықты аяқтау және инновацияларды ынталандыру арқылы жүзеге асыруды білдіреді,- деді Валдис Домбровскис.
Еске сала кетейік, Еуроодақ басшылары саммитінде алғаш рет баспана дағдарысы талқыланады.