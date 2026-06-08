KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Еуроодақ Иран мен Израильді келіссөз үстеліне отыруға үндеді

    АСТАНА.KAZINFORM — Еуропалық дипломатия басшысы Кая Каллас Иран мен Израиль арасындағы өзара соққыларға қатысты пікір білдірді. Бұл туралы Анадолы агенттігі мәлім етті.

    Еуроодақ Иран мен Израильді келіссөз үстеліне отыруға үндеді
    Фото: Анадолы

    Таяу Шығыс өңіріне дипломатиялық келіссөздер қажет, сондай-ақ шиеленісті бәсеңдету маңызды. Бұл туралы Еуропалық Одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғарғы өкілі Кая Каллас Иран мен Израиль арасындағы соңғы соққы алмасу жағдайына байланысты мәлімдеді.

    — Менің ойымша, өңірге эскалация емес, керісінше тараптардың келіссөз үстеліне отырып, ортақ мәмілеге келуі қажет, — деді Каллас.

    Еуродипломатия басшысы Иран мен АҚШ арасында Ормуз бұғазы мәселесі бойынша келісімге қол жеткізудің маңыздылығын атап өтті.

    Сондай-ақ ол Еуропалық Одақ атысты тоқтату келісімі орнағаннан кейін теңіз тасымалын сүйемелдеуге үлес қосуға дайын екенін жеткізді.

    — Біз екі тараппен де байланыстамыз және атысты тоқтатудың аса маңызды екенін жеткізуге тырысып жатырмыз, — деп түйіндеді ол.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Кая Каллас Пәкістанға ресми сапармен барғанын жаздық.

    Еуропалық Одақ Әлем жаңалықтары Еуропалық кеңес Таяу Шығыстағы ахуал
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар