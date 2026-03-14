Еуроодақтың алты ірі елі қаржы нарығын интеграциялауды жеделдетуді ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Польша және Испания Еуроодақтың қаржы жүйесін реформалауды жеделдетуді, Visa мен Mastercard-қа балама болатын төлем жүйесін құруды және цифрлық еуроны енгізуді сұрады, деп хабарлайды Euronews.
ЕО-ның алты ірі экономикасы Брюссельді капитал нарықтарын ұзақ уақыттан бері күтіліп келе жатқан интеграциялауды жеделдетуге шақырып отыр. Бұл «Еуропаның өсу әлеуетін күшейту үшін қажет» делінген Евротоп басшысына және бірнеше еурокомиссарға жолданған хатта.
Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Польша және Испанияның қаржы министрлері «Жинақтар мен инвестициялар одағын» құру бағытында нақты ілгерілеуге қол жеткізу шұғыл қажеттілікке айналғанын мәлімдеп, осы маңызды жобаны ілгерілетуге уәде берді.
— Тереңірек және бір-бірімен интеграцияланған капитал нарықтары Еуропаның өсу әлеуетін, оның экономикалық егемендігін нығайтады және басым бағдарламаларды қаржыландыру үшін неғұрлым берік негіз қалыптастырады, — делінген хатта.
Атап айтқанда, министрлер ЕО институттарын жазға дейін мүше елдер арасында «Нарықтарды интеграциялау және қадағалау жөніндегі шаралар пакеті» (MISP) бойынша келісімге қол жеткізуге шақырды.
Бұл пакет — Еуропалық комиссия ұсынған заңнамалық ұсыныстар жиынтығы. Ол бүкіл одақ аясында қаржы нарығы инфрақұрылымдарын бақылауды күшейтуге және олардың жұмысын жақсартуға бағытталған.
— Пакеттің басты мақсаты — ұлттық кедергілерді жою және инвестициялық қорларды трансшекаралық бөлуді жақсарту. Бұл инвесторларға ЕО капитал нарықтарына жақсырақ қол жеткізуге мүмкіндік беріп, ал компанияларға кеңейтілген капитал көздерінің артықшылықтарын пайдалануға жол ашады, — делінген хатта.
Алты елден құралған топ сондай-ақ ЕО-дан америкалық Visa және Mastercard жүйелерімен бәсекелесе алатын жалпы еуропалық төлем жүйесін енгізуді жеделдетуді және цифрлық еуроға көшуді тездетуді сұрады.
Еске сала кетсек, бұған дейін Еуропалық орталық банк цифрлық еуроны мүмкін болатын іске қосуға дайындықты 2029 жылға қарай аяқтауды жоспарлап отырғанын жариялады. Алғашқы пилоттық жобалар мен сынақ транзакциялары 2027 жылдың ортасында басталуы мүмкін.
Ал ЕО-ның тағы бір елі биылдан бастап еуроға көшетінін жаздық. Болгария 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ұлттық валюта — левпен ресми түрде қоштасып, еуроны мемлекеттік валюта ретінде енгізді.
Сондай-ақ жуырда Еуроодақ елшілері әлемдегі жағдайды талқылау үшін Брюссельде жиналды.