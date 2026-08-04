Еуропа Инфантиноны FIFA президенттігіне қайта сайлауға қарсы
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропадағы бірнеше ел Джанни Инфантиноның қазірдің өзінде табысты Халықаралық футбол федерациясына жеке инвесторларды тарту бойынша амбициялы жоспарлары туралы мәлімдегеннен кейін оның FIFA президенті болып қайта сайлануына қолдау хаттарын ресми түрде қайтарып алды.
Уэльс және Сербия футбол қауымдастықтары Финляндияның үлгісімен FIFA президенті Джанни Инфантиноны қолдаудан бас тартқанын жария түрде растады.
Инфантиноны қолдау хатына қол қоймаған бес еуропалық ұлттық федерацияның бірі болған Швеция футбол қауымдастығы да наурыз айында өтетін сайлауда оның төртінші мерзімге қайта сайлануына қарсылық білдіру ниетін мәлімдеді.
Бұдан басқа, еуропалық футбол қауымдастықтары одағы (UEFA) FIFA-ға Инфантиноның кандидатурасын қолдаудан бас тарту туралы хат жіберу ниетін жариялады. Бұл шешім оның әлем чемпионатының коммерциялық құқықтарының бір бөлігін жеке инвесторларға сату бастамасына жасалған қатаң сынға байланысты туындады.
— Біз басқару, ашықтық және менеджмент тұрғысынан қайталанатын кемшіліктерді көріп отырмыз. Футбол ашықтық, есеп беру және демократиялық қағидаттарды құрметтеумен сипатталуы керек. Мұның басшылыққа еніп жатқанын көрмеген кезде әрекет ету керек. Сондықтан біз УЕФА және басқа да ұлттық қауымдастықтармен бірлесіп, балама кандидат табу үшін жұмыс істейміз, — делінген Швеция футбол қауымдастығының мәлімдемесінде.
Шілде айының соңында FIFA құны шамамен 20 млрд доллар болатын FIFA Forward Enterprise (FFE) еншілес компаниясын құру жоспарын жариялады. Ұйым компанияның 25%-ын сыртқы инвесторларға 4,2 млрд долларға сатуды жоспарлады.
Бұл бастама үлкен дау тудырып, функционерлер мен федерациялар тарапынан қатаң сынға алынды. УЕФА және оның құрамына кіретін барлық 55 ұлттық қауымдастық жобаға қарсы шықты, олар FIFA демеушілік ететін жарыстарға бойкот жариялауға екенін мәлімдеп, ұйым президенті Джанни Инфантиноның қызметінен кетуін талап етті.
Сынның аясында FIFA кейіннен әлем чемпионатын өткізуге арналған коммерциялық құқықтардың бір бөлігін алуы тиіс компаниядағы өз үлесін сату жоспарынан бас тартты.
Кандидаттардың өтініштерін тапсыруының соңғы мерзімі — 18 қараша, ал сайлаудың өзі төрт айдан кейін, 2027 жылдың 18 наурызында Инфантиноның ең мықты одақтастарының бірі Мароккода өтеді.
Осыған дейін FIFA сыннан кейін турнирлерге жеке инвестиция тарту жоспарынан бас тартқанын жаздық.