Еуропа және Конференция лигалары 1/8 финалының алғашқы ойындары өтті
АСТАНА. KAZINFORM - Еуропа лигасында жарыстың аталған сатысында барлығы он алты команда сынға түседі.
Олардың қатарында «Ноттингем Форест» (Англия), «Болонья» (Италия), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия) командалары бар.
Он алты команда сегіз жұп бойынша өзара мықтыны анықтайды. Жеңімпаз команда 1/8 финалға жолдама алады.
12 наурыз
«Болонья» (Италия) - «Рома» (Италия) 1:1
«Лилль» (Франция) - «Астон Вилла» (Англия) 0:1
«Панатинаикос» (Грекия) - «Бетис» (Испания) 1:0
«Штутгарт» (Германия) - «Порту» (Португалия) 1:2
«Сельта» (Испания) - «Лион» (Франция) 1:1
«Генк» (Бельгия) - «Фрайбург» (Германия) 1:0
«Ференцварош» (Венгрия) - «Брага» (Португалия) 2:0
«Ноттингем Форест» (Англия) - «Мидтьюлланн» (Дания) 0:1.
Қарымта ойындар 18 және 19 наурызға белгіленген.
Ал негізгі кезеңде алғашқы сегіздікте болған «Олимпик Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Реал Бетис» (Испания), «Порту» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Фрайбург» (Германия), «Рома» (Италия) командалары 1/8 финалға бірден жолдама алды.
Финал 20 мамырда Түркияның Ыстамбұл қаласындағы «Бешикташ» стадионында өткізіледі.
Футболдан UEFA Конференция лигасында плей-офф кезеңінде жеңімпаз атанған «Лех Познань», «Сигма», «Кристалл Пэлас», «АЗ Алкмаар», «Фиорентина», «Самсунспор», «Целе», «Риека» командалары ширек финалға шықты.
Ал негізгі кезеңде алғашқы сегіздікте болған «Страсбур», «Ракув», «АЕК Афины», «Спарта Прага», «Райо Вальекано», «Шахтер», «Майнц 05», «АЕК Ларнака» командалары 1/8 финалға бірден жолдама алды.
«Лех» (Польша) - «Шахтер» (Украина) 1:3
«Кристал Пэлас» (Англия) - «АЕК Ларнака» (Кипр) 0:0
«Самсунспор» (Түркия) - «Райо Вальекано» (Испания) 1:3
«Сигма» (Чехия) - «Майнц-05» (Германия) 0:0
«АЗ Алкмаар» (Нидерланд) - «Спарта» (Чехия) 2:1
«Фиорентина» (Италия) - «Ракув» (Польша) 2:1
«Целе» (Словения) - «АЕК Афины» (Грекия) 0:4
«Риека» (Хорватия) - «Страсбур» (Франция) 1:2.
Қарымта ойындар 19 наурызға белгіленген.
Финал 27 мамырда Германияның Лейпциг қаласындағы «Ред Булл Арена» стадионында өткізіледі.