Еуропада әлеуметтік шығын бойынша Германия көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Германияда федералдық бюджет шығысының 41%-ы әлеуметтік салаға, ал 16%-ы денсаулық сақтау саласына бағытталады деп есептейді Германия экономика институты. Бұл екі көрсеткіш те Еуропада ең жоғары деңгейде, деп хабарлайды DW.
Кельн қаласындағы Германия экономика институтының (IW) зерттеуіне сәйкес, Германия әлеуметтік салаға федералдық бюджеттің 41%-ын жұмсайды, бұл Солтүстік Еуропа елдерін қоса алғанда, басқа барлық еуропалық мемлекеттен жоғары.
Салыстыру үшін: Солтүстік Еуропа елдері, сондай-ақ Аустрия мен Швейцария әлеуметтік қажеттіліктерге бюджеттің 40%-ын бөлсе, Бельгия, Нидерланды және Люксембург — 38% жұмсайды. ЕО бойынша орташа көрсеткіш — 39%.
Әлеуметтік шығыстардың жартысы зейнетақыға жұмсалады
Зерттеу авторларының айтуынша, Германия федералдық бюджетінің әлеуметтік шығысының жартысына жуығы зейнетақымен қамсыздандыруға тиесілі. Денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражат 16%. Бұл көрсеткіш Солтүстік Еуропа елдері мен Бенилюкс мемлекеттерінде де дәл осындай деңгейде және Еуропадағы ең жоғарысы болып саналады.
Германияда мемлекеттік басқаруға бөлінетін шығындар да салыстырмалы түрде жоғары. Зерттелген кезеңде бұл көрсеткіш 7,2%-дан 11%-ға дейін өскен. Ал білім беру саласына бөлінетін қаражат Германияда мемлекеттік бюджет көлемінің тек 9,3%-ын құрайды. Салыстыру үшін: зерттеу мәліметінше, Австрия мен Швейцария білімге шамамен екі есе көп инвестиция салады.
Зерттеу кезеңінде 2001 жылдан 2023 жылға дейін Германияда қорғанысқа федералдық бюджет шығысының орташа есеппен 2,3%-ы, бұл ЖІӨ-нің 1,1%-ына тең, бөлінген.
Әлеуметтік шығыстардың өсуіне қарсы тұру жөнінде ұсыныс
Германия экономика институты 2001–2023 жылдар аралығындағы федералдық бюджет шығысының әртүрлі баптарын талдады. Зерттеу жалпы шығыстарды да, жекелеген салаларға бөлінетін қаржыны да қамтыды. Салыстыру Батыс Еуропа елдерімен (Бенилюкс елдері, Австрия, Швейцария) және Солтүстік Еуропа мемлекеттерімен (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия) жүргізілді, өйткені бұл елдер Германияға экономикалық даму деңгейі мен мәдени контекст тұрғысынан жақын.
IW сарапшылары Берлин үкіметіне «мемлекеттің қызметін әрі қарай кеңейтуден және әлеуметтік шығыстардың өсуінен бас тартуға қарсы тұруды» ұсынады.
Айта кетелік Германияда депортация 18%-ға өсті: заңсыз мигранттарды шығару күшейтілетінін жазған едік.