Еуропада әуе отынының қоры мамыр айының соңына дейін ғана жетеді – ХЭА басшысы
АСТАНА. KAZINFORM – Иранмен соғысқа байланысты мұнай жеткізілімі бұғатталған күйінде қалса, Еуропада шамамен алты аптаға жететін реактивті отын қоры қалады.
Бұл туралы Халықаралық энергетика агенттігінің (ХЭА) басшысы AP агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеп, жақын арада рейстердің тоқтатылуы мүмкін екенін жоққа шығармады, деп хабарлайды Kazinform.
Мұның салдары бензин, газ және электр энергиясының бағасының өсуіне әкеледі
ХЭА атқарушы директоры Фатих Бирол Ормуз бұғазы арқылы мұнай, газ және басқа да маңызды жеткізілімдердің үзілуін «бұрын-соңды болмаған ең ірі энергетикалық дағдарыс» деп атады.
- Бұрын «дағдарыс режимі» деп аталатын топ болған. Қазір бұл сыни режим және оның әлемдік экономика үшін салдары ауыр болады. Бұл неғұрлым ұзаққа созылса, бүкіл әлемдегі экономикалық өсім мен инфляцияға соғұрлым нашар әсер етеді. Салдары бензин, газ және электр энергиясының бағасының өсуіне әкеледі, - деді ол.
Бироль экономикалық қиындықтардың ең алдымен Азия, Африка және Латын Америкасындағы кедей елдерді қоса алғанда дамушы елдерге әсер ететінін атап өтті.
Ол Иранмен қақтығыс Ормуз бұғазы арқылы жеткізілімді қалпына келтіруге мүмкіндік беретіндей реттелмесе, оның салдары барлық елдерге әсер ететінін айтып, ешбір ел бұл дағдарыстан қорғалмағанын атап өтті.
- Еуропада бізде шамамен алты аптаға жететін әуе отыны қалды. Егер біз Ормуз бұғазын аша алмасақ, жақын арада А қаласынан Б қаласына кейбір рейстер отын тапшылығына байланысты тоқтатылуы мүмкін деген жаңалықтарды еститінімізді айта аламын, - деп ескертті ХЭА басшысы.
Дағдарыстан кейін энергетикалық жүйені қалпына келтіру екі жылға дейін уақытқа созылуы мүмкін
Бироль атап өткендей, Парсы шығанағында күтіп тұрған 110-нан астам мұнай танкері мен 15-тен астам сұйытылған табиғи газ құйылған танкер Ормуз бұғазы арқылы әлемдік нарықтарға шыға алса, энергетикалық дағдарысты жеңілдетуге көмектесе алатын еді.
- Аймақтағы 80-нен астам маңызды нысан зақымдалды. Осы 80 нысанның үштен бір бөлігінің астамына ауыр немесе өте ауыр зақым тиген. Бейбітшілік туралы келісімге қол жеткізілгеннің өзінде, әскери нысандар мен энергетикалық ресурстарға келтірілген залал өндіріс деңгейін қақтығыс алдындағы деңгейге қалпына келтіру үшін бірнеше ай қажет болуы мүмкін дегенді білдіреді, - деді ол.
Бироль дағдарыс алдындағы деңгейге оралу шамамен екі жылға созылуы мүмкін біртіндеп жүретін процесті қажет ететінін атап өтті.
Осыған дейін Еуропада әуе отыны бағасы рекордтық деңгейге жеткені хабарланды.
Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты Еуропада авиациялық отын тапшылығы қаупі артып, жазғы туристік маусымға қауіп төнді.
Сондай-ақ еуропалықтар бензин бағасының өсуіне байланысты жаппай электрлі көліктерге ауысып жатқанын жаздық.