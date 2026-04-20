Еуропада демографиялық дағдарыс: халық саны күрт төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропада халық саны азайып, тұрғындар қартайып барады. Eurostat болжамына сәйкес, 2025–2100 жылдар аралығында Еуроодақ халқы 11,7%-ға азаяды. Яғни тұрғындар саны 452 миллионнан 399 миллионға дейін азайып, шамамен 53 миллион адамға кемиді. Бұл есепке көші-қон да енгізілген, деп жазды Euronew.com.
Алайда барлық елдердегі жағдай бірдей емес. Кейбір мемлекеттерде халық саны өседі, ал басқаларында айтарлықтай төмендейді.
Ең үлкен төмендеу қай елдерде болады?
Ең қатты құлдырау (30%-дан астам) мына елдерде күтіледі:
Латвия (33,9%), Литва (33,4%), Польша (31,6%) және Грекия (30,1%). Бұл елдер ғасыр соңына қарай әрбір үшінші тұрғынын жоғалтуы мүмкін.
20%-дан астам төмендеу мына елдерде болжанып отыр:
Болгария, Хорватия, Словакия, Румыния, Италия және Венгрия. Бұл шамамен әр төртінші адамның азаюымен тең.
10–20% аралығында қысқару:
Португалия, Эстония, Чехия, Финляндия, Словения және Германия.
Ал керісінше, кейбір елдерде халық саны өсетіні болжанған. Мәселен, Люксембург (36,4%), Исландия (27,1%) және Мальта (26%) өсуі мүмкін.
Сондай-ақ Швейцария, Ирландия, Норвегия және Швецияда да өсім болады.
Неге мұндай айырмашылық бар?
Сарапшылардың айтуынша, басты себеп — көші-қон. Венский институт демографии өкілі Томаш Соботкатың пікірінше, бұрыннан мигранттар көп келетін елдерде халық саны өседі. Ал туу деңгейі төмен әрі адамдар сыртқа көп көшетін елдерде халық тез азаяды.
Тағы бір сарапшы Анн Гужон да осыны растайды: халық санының өзгеруі негізінен туу мен өлімнен емес, көші-қон теңгерімінен тәуелді.
Еуропадағы ең үлкен экономикаға келсек:
— Испания халқы сәл өседі (+1,3%)
— Франция аздап төмендейді (-2,5%)
— Германия (-10,6%) және әсіресе Италия (-24%) айтарлықтай қысқарады
Болашақта Испания Италияны басып озып, халық саны бойынша Еуропада үшінші орынға шығуы мүмкін.
Тағы бір маңызды өзгеріс — халықтың қартаюы. 2100 жылға қарай:
— әрбір үшінші еуропалық 65 жастан асатын болады
— 85 жастан асқандар үлесі 3,2%-дан 10,8%-ға дейін өседі
— ал еңбекке қабілетті жастағы адамдар (31–65 жас) үлесі азаяды.
Қорытындысында, Еуропада халық саны азайып қана қоймай, оның жасы да айтарлықтай ұлғаяды.