Еуропада миды компьютерге қосу отасы алғаш рет Мюнхенде жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Ота бес сағатқа созылды және жұлын cал ауруына шалдыққан науқасқа Еуропада бірінші рет жасалды, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
Мюнхен техникалық университеті жанындағы емхана дәрігерлері мойнынан төмен сал ауруына шалдыққан 25 жастағы науқастың миына электронды таратқышты енгізді. Нейрондық сигналдарды жазу үшін миға барлығы 256 микроэлектрод қосылды.
Жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін құрылғы сигналдар мен емделушінің аяқ-қолдарының қозғалысы арасындағы байланыстарды зерттеп, декодтайды. Бірінші кезеңде пациент компьютер мониторындағы курсорды ойша жылжытып, тышқанды «шерту» белгісін орындай алады. Келесі қадам — смартфон мен роботты басқару.
2022 жылы дәл осы емханада инсульт салдарынан сөйлеу қабілеті бұзылған науқасқа осындай құрылғы орнатылған. Мюнхендік дәрігерлер бұл жаңа технологияны дамытудағы басты бәсекелес ретінде АҚШ-ты атады. Өткен жылдың қаңтарында Илон Масктың Neuralink компаниясы адам миына бірінші нейрочипті имплантациялады, бұл пайдаланушыға гаджеттерді өз ойымен басқаруға мүмкіндік берді.
