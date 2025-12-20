KZ
    02:49, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Еуропада Жаңа жыл қарсаңында қауіпсіздік шаралары күшейтілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жақында Аустралияда еврей қауымына жасалған шабуылдан кейін Еуропа аймағында көптеген ел Рождество мен Жаңа жыл мерекелері қарсаңында қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр.

    Еуропада Жаңа жыл қарсаңында қауіпсіздік шаралары күшейтілді
    Фото: uza.uz

    ӨзА ақпарат агенттігінің мәліметінше, Франция билігі азаматтарға төнетін қауіп-қатерді азайту мақсатында жаппай іс-шараларға қатысуға шектеу қоюды жоспарлап отыр. Лондонда да қауіпсіздік шаралары күшейтілген. 

    Германиядағы Еуропаның ең көне Рождество жәрмеңкесі орналасқан Дрезден қаласында полиция жоғары дайындық режиміне көшкен. Сондай-ақ Страсбург, Вена және Зальцбург қалаларындағы жәрмеңкелер тәулік бойы жеке күзет қызметі мен бейнебақылау камералары арқылы қорғалады. 

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, АҚШ-тың арнайы қызметі Лос-Анджелесте жаңа жыл түні жоспарланған терактілердің алдын алды. 

