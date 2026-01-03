Еуропадағы ең үлкен әуежайда жүздеген рейс кейінге шегеріліп, тоқтатылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Нидерландтағы Схипхол әуежайының мәліметінше, 3 қаңтар күні қолайсыз ауа райына байланысты көптеген рейстердің тоқтатылуы немесе кешіктірілуі мүмкін, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Жергілікті NOS басылымының жазуынша, тоқтатылатын рейстердің нақты саны әзірге белгісіз. Дегенмен жолаушыларға ұшар алдында рейстер туралы өзекті ақпаратты тексеру ұсынылып отыр, себебі кешігулердің саны алдағы сағаттарда өзгеруі мүмкін.
— Бүгін қар мен қатты желдің қатар келуі көптеген рейстердің тоқтатылуы мен кешігуіне себеп болды. Жолаушыларға мүмкіндігінше қысқа уақытта хабар беріліп, келесі қолжетімді рейске қайта бронь жасалады, — деді KLM әуе компаниясының өкілі.
Метеорологтардың мәліметінше, қар Нидерланд аумағын бірнеше сантиметрге дейін жауып қалуы мүмкін. Ауа температурасы нөл градус шамасында немесе одан сәл төмен болады, бұл қардың сенбі күнгі таңға дейін ерімей жатуына әкелуі ықтимал.
Сондай-ақ көктайғақтың пайда болу қаупі бар, себебі еріген қар немесе бұршақ басқан жолдардың беті температура нөлден төмен түскен сәтте қатып қалады. Мұндай көктайғақты қар жамылған жолға қарағанда байқау қиын, сондықтан аса қауіпті.
Сенбі және жексенбі күндері ауа райы айтарлықтай өзгермейді. Қысқы жаңбырдың арты күннің қысқа мерзімді ашық кезеңдермен алмасып отырады. Күндізгі температура нөлден сәл жоғары көтеріледі.
Схипхол әуежайындағы қиындықтар бірнеше фактордың қатар әсер етуінен туындап отыр. Мысалы, ұшу-қону жолақтарын қардан тазалау қажет, сондай-ақ ұшақтарға мұзға қарсы өңдеу жүргізу де ұшу үдерістеріне ықпал етеді.
— Батыстан соққан қатты желдің кесірінен ұшақтардың ұшып-қонуына арналған екі ғана жолақ жұмыс істеп тұр, — дейді Нидерландтың әуе қозғалысын басқару қызметінің (LVNL) өкілі.
Әдетте олардың саны үшеу болады. Қазіргі таңда қысқы жағдайларға байланысты, LVNL өкілінің айтуынша, бір сағатта шамамен жиырмаға жуық ұшақ қонады немесе ұша алады. Ал қарбалас сағаттарда Схипхол әуежайы әдетте сағатына алпысқа жуық ұшаққа қызмет көрсетеді. Әзірге ауа райының қолайсыздығы Эйндховен және Роттердам/Гаага әуежайларындағы рейстерге әсер еткен жоқ.
