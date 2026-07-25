Еуропадағы орман өрттерінің саны 2022 жылдан бері 57%-ға өсті
АСТАНА. KAZINFORM — Осы жазда Франция, Германия, Грекия, Испания және Португалияда орман өрті болды, Франция мен Италияда өрт сөндірушілер қаза тапты. Жыл басынан 22 шілдеге дейін Еуропада 1254 өрт тіркелді, деп хабарлайды Euronews.
ДСҰ Еуропалық бөлімінің мәлімдеуінше, Еуропадағы орман өрттері жиілеп, қарқыны күшейіп барады. Португалия мен Испания биыл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өрттердің екі есе өскенін хабарлады. 2022 жылдан бері ДСҰ Еуропалық аймағындағы орман өрттерінің саны 57%-ға өсті. Еуропалық орман өрттері туралы ақпараттық жүйенің (EFFIS) мәліметінше, өткен жылы шамамен 2,2 млн гектар жер, ал биылғы жылдың 22 шілдесіне дейін 254 388 гектар жер өртеніп кеткен.
Жағдай тек нашарлай түседі, деп атап өтілді жарияланымда.
— Климаттың өзгеруі планетаны жылынуына әкелгендіктен біз жиі және қарқынды орман өрттеріне дайындалуымыз керек, — деп мәлімдеді ДСҰ Еуропалық бюросының басшысы Ханс-Анри П. Клюге.
Өрттер тек тіршілік көзін жойып, адамдарды эвакуациялауға мәжбүрлеп, денсаулық сақтау жүйелерінің жұмысын бұзып, өмірді қиып қана қоймай, көптеген шақырым қашықтықтағы адамдар денсаулығына зиян келтіреді, деп атап өтті басылым.
Орман өрттерінен шыққан түтін жүздеген шақырымға таралуы мүмкін, бұл өрт аймағынан тыс жерлерде ауа сапасын нашарлатады. Оның құрамында PM2.5, NO₂, озон, хош иісті көмірсутектер және қорғасын сияқты ластаушы заттардың қауіпті қоспасы бар. Үйлер немесе ғимараттар өртенген кезде электронды жабдықтар, жиһаз, пластик және бояулардан шыққан улы химиялық заттар да атмосфераға шығарылады.
— Түтін ұзақ қашықтыққа таралуы мүмкін, бұл жүрек-қан тамырлары және тыныс алу жолдарының ауруларын күшейтіп, психикалық денсаулыққа, әсіресе қарт адамдар, балалар, жүкті әйелдерге және созылмалы аурулары бар адамдарға әсер етеді, — деді Клюге.
Ол үкіметтерді уақтылы «орман өрті, ауа райы және ауа сапасы туралы ескертулерді, анық медициналық кеңестерді және алғашқы және шұғыл медициналық көмекке қолжетімділікті» қамтамасыз етуге шақырды.
— Зардап шеккен аудандарда тұратын немесе олар арқылы саяхаттайтын адамдар ресми кеңестерді орындауы, қауіпсіз болған кезде белсенді өрттерден алыс болуы, қажет емес сапарлардан аулақ болуы және орман өртінің түтініне жақын жерде болу керек болса, бетке жабысатын маска киюі керек, — деді Клюге.
Осыған дейін Франция мен Испаниядағы өрттен 200 мыңнан астам адам эвакуацияланғанын жаздық.