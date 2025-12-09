Еуропаға виза режимін жеңілдету бойынша келіссөздің екінші раунды Астанада өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров Еуропаға виза режимін жеңілдету бойынша келіссөздің алғашқы раундты қалай өткенін айтып берді.
Биыл 1 желтоқсанда ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев пен Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Кайя Каллас төрағалығымен Қазақстан – Еуропалық одақ ынтымақтастық кеңесінің 22-отырысы өтті.
Тараптар энергетика, көлік, логистика, цифрландыру, азаматтық авиация, визалық режимді жеңілдету және стратегиялық маңызды шикізатты өндіру мен пайдалану саласында өзара іс-қимыл мәселелері бойынша мазмұнды пікір алмасты. Отырыс барысында визалық режимді жеңілдету жөнінде келісімдер бойынша келіссөздердің басталғаны жарияланды.
Бұл Қазақстан мен ЕО арасындағы жоғары деңгейдегі сенімді көрсететін Кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюдың он жылдығымен тұспа тұс келген маңызды қадам.
Келесі күні ҚР Сыртқы істер министрі Әлібек Бақаев пен Еуропалық комиссияның Миграция және ішкі істер жөніндегі бас директорат директорының орынбасары Иоханес Лухнер тең төрағалығымен ресми келіссөздердің бірінші раунды басталды. Тараптар өз тәсілерін таныстырып, негізгі бағыттарды келісіп, заманауи құқықтық база қалыптастыруға дайын екендігін растады.
Бұл база екіжақты сапарларды жеңілдетуге, гуманитарлық байланыстарды кеңейтуге және халықаралық қатынастар арасындағы жақындастықты нығайтуға бағытталады.
Келіссөздердің келесі раунды 2026 жылы Астанада өткізіледі деп жоспарланған.