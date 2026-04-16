Еуропаға виза режимін жеңілдету: нақты шешім қашан болады
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропаға виза режимін жеңілдету бойынша келіссөздің екінші раунды өтті. Бұл туралы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов айтты.
- Бұл келіссөздердің екі раунды өтті. Жақсы ілгерілеу бар. Атап айтқанда, көпжақты аспектілер талқыланып жатыр. Сондықтан жақын арада виза режимін жеңілдетуге қол жеткіземіз деп ойлаймын, - деді Арман Исетов Сенатта тілшілер сұрағына жауап бере отырып.
Осы орайда ол таяуда бұл бағытта қол қойылатын құжаттың жобасы толық келісілуі мүмкін екенін атап өтті.
- Қазақстан жағы бар күш-жігерін салып жатыр. Жалпы, келіссөздер оңтайлы негізде өтіп жатқанын білемін, - деді министрдің орынбасары.
Айта кетейік, биыл наурыз айында ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Еуропаға виза режимін жеңілдету бойынша келіссөзде негізді жұмыстар пысықталып болғанын мәлімдеді.