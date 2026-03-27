Еуропалық комиссия Snapchat-ты балаларды қорғау ережелеріне сәйкестігін тексереді
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық комиссия Snapchat компаниясына қатысты балаларды қорғау ережелерінің сақталуын тексеру үшін тергеу бастады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің Брюссельдегі меншікті тілшісі хабарлады.
Snapchat — фото және қысқа бейнелермен («снаптар») жедел алмасуға арналған мобильді қосымша. Ол әсіресе жас қолданушылар арасында танымал, соның ішінде бейнеойындар кезінде қарым-қатынас құралы ретінде кең қолданылады.
Еуропалық комиссия бұл тергеуді Цифрлық қызметтер туралы заң (DSA) талаптарына сәйкес платформа балалардың қауіпсіздігін, құпиялылығын және интернеттегі қорғалуын жеткілікті деңгейде қамтамасыз ете ме, соны анықтау үшін бастаған.
Брюссельде Snapchat кәмелетке толмағандарды құқыққа қайшы әрекеттерге тарту немесе қылмыстық мақсатта пайдалануға жол беруі мүмкін деген күдік бар. Сондай-ақ платформада есірткі немесе жасы бойынша шектеулі тауарлар (электронды темекі, алкоголь) туралы ақпарат таралуы мүмкін екені айтылып отыр.
Тергеу бес негізгі бағыт бойынша жүргізіледі:
— қолданушылардың нақты жасын тексеру. Платформаны пайдалану үшін кемінде 13 жас болуы тиіс, алайда тек өзін-өзі жариялау жеткіліксіз болуы мүмкін;
— кәмелетке толмағандарды қылмысқа тарту қаупі. Комиссия Snapchat зиянды ниеті бар пайдаланушылардан (мысалы, қанау немесе қылмысқа тарту) жеткілікті қорғамайды деп күдіктенеді;
— аккаунттардың бастапқы баптаулары. Әдепкі параметрлер балалардың қауіпсіздігі мен құпиялылығын толық қамтамасыз етпеуі мүмкін;
— тыйым салынған тауарлар туралы ақпараттың таралуы. Контентті модерациялау құралдары мұндай мазмұнды тиімді шектемейді деген күдік бар;
— заңсыз контент туралы хабарлау жүйесі. Қолданыстағы механизмдер қолдануға ыңғайсыз болуы және пайдаланушыларға шағымдану мүмкіндіктері туралы жеткілікті ақпарат бермеуі мүмкін.
Енді Еуропалық комиссия тергеуді тереңдетіп, қосымша дәлелдер жинайды. Бұл ақпарат сұрату, сұхбат жүргізу және тексерістер ұйымдастыру арқылы жүзеге асады.