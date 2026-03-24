KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:37, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Еуропалық компаниялар Қазақстанда ауыл шаруашылығы техникаларын локализациялауды көздеп отыр

    АСТАНА. KAZINFORM - Өнеркәсіптік кооперацияны дамыту шеңберінде Қазақстан делегациясы ауыл шаруашылығы техникасын өндіруге маманданған еуропалық бірқатар жетекші кәсіпорындарда болды, деп хабарлайды ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі.

    Локализацию современной сельхозтехники в Казахстане планируют европейские компании
    Фото: ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

    Атап айтқанда, John Deere, Dewulf, Vervaet және Väderstad компанияларында сапарлар ұйымдастырылды. Бұл кәсіпорындар тамыржемістілерді өсіруге арналған жабдықтар, трактор, қызылша жинау және тыңайтқыш енгізу, сондай-ақ тұқым себу мен топырақ өңдеуге арналған техникалар шығарады.

    Жұмыс сапары барысында делегация өндірістік үдерістермен танысты және шетелдік кәсіпорындар басшылығымен еліміздің аумағында өндірісті локализациялау мәселелері бойынша келіссөздер жүргізді.

    Кездесулер қорытындысында Қазақстан аумағында заманауи жоғары өнімді техниканың бірқатар түрлерін локализациялау жөнінде уағдаластықтарға қол жеткізілді.

    Осыған дейін елімізде ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу үлесі жыл соңына дейін 70%-ға жететіні туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Өнеркәсіп Қазақстанның сыртқы саясаты ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Автор
