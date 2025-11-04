Еуропалық одақ 2030 жылға дейін жаңа мүшелер қабылдауы мүмкін — Кая Каллас
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Каллас сейсенбі күні 2030 жылға дейін ЕО-ға жаңа мемлекеттерді қабылдау «реалистік мақсат» екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
— Егер біз әлемдік аренада мықты ойыншы болғымыз келсе, Еуропалық одақтың кеңейгені абзал. Бұл — біздің ортақ мүддемізге сай және қауіпсіздік, тұрақтылық пен экономикалық даму тұрғысынан ұзақ мерзімді инвестиция, — деді Кая Каллас ЕО-ның кеңею туралы есебіне арналған баспасөз мәслихатында.
Сонымен қатар ол жаңа елдерді қабылдау процесі «әділ, қатаң және нақты жетістіктерге негізделетінін» атап өтті.
Каллас атап өткендей, ЕО құрамына енуге өтініш берген елдердің бағалау нәтижелері Черногория, Албания, Украина және Молдова үшін «негізінен оң» болған. Ал Сербия, Босния және Герцеговина, Косово, Түркия мен Солтүстік Македонияның мүмкіндіктері әлі де белгісіз. Ал Грузияның жағдайы — «көңіл көншітпейді».
Еске сала кетейік, бұған дейін Еуропалық комиссия Еуропалық Одақтың Қытайға тәуелділігін азайту мақсатында сирек жер металдары мен өзге де стратегиялық маңызды материалдарды импорттау бойынша жаңа стратегия әзірлеп жатқанын жазған едік.