Еуропарламентте Орта дәліздің өсіп келе жатқан рөлі талқыланды
АСТАНА.KAZINFORM - Еуропалық Парламентте «Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы байланысты нығайту: Орта дәліздің болашағы мен стратегиялық әлеуеті» тақырыбында дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Талқылауға Қазақстан Парламенті Мәжілісінің және Еуропалық Парламенттің депутаттары, сондай-ақ Қазақстан мен ЕО-ның мемлекеттік органдары мен талдау топтарының өкілдері қатысты.
Іс-шара Еуропа мен Орталық Азия арасындағы көлік байланыстарының стратегиялық дамуына және Транскаспий халықаралық көлік бағытының (ТХКБ, сондай-ақ Орта дәліз деп аталатын) жаһандық логистикадағы маңыздылығының артуына арналды.
Еуропалық Парламент депутаты және Құқықтық істер комитетінің төрағасы Ильхан Кючук құттықтау сөз сөйледі. Ол Орта дәліздің белсенді дамуы Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуда байқалған ілгерілеудің негізінде жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, «бұл тек Еуропа мен Азия арасындағы көлік байланысынан әлдеқайда маңызды. Бұл мүмкіндіктер дәлізі, тұрақтылық көпірі және стратегиялық автономия мен ортақ өркендеудің символы».
Іс-шараның негізгі баяндамашысы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Айгүл Құспан болды. Ол көлік байланысын дамыту Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы ынтымақтастықтың басым бағыттарының бірі екенін және «Орталық дәліз» Еуразия арқылы өтетін стратегиялық көпірге айналып келе жатқанын атап өтті.
Оның айтуынша, Қазақстан-ЕО кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастықтың 10 жылдығы біздің өзара іс-қимылымыздың тұрақтылығы мен тереңдігін көрсетеді.
Мәжіліс депутатының айтуынша, Ұлы Жібек жолында тарихи орналасқан Қазақстан бүгінде өзінің заманауи, жоғары технологиялық нұсқасын қалыптастырады.
Ел Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік хабқа айналды: Шығыс-Батыс осі бойынша құрлықтағы жүктердің 85%-дан астамы оның аумағы арқылы өтеді. «Соңғы онжылдықта Қазақстан көлік инфрақұрылымына 35 миллиард доллар инвестиция салды және 2030 жылға қарай тағы 15 миллиард доллар инвестиция салуды жоспарлап отыр», - деп түсіндірді ол.
А. Құспан сонымен қатар Оңтүстік Кавказдағы аймақтық ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер ашып жатқан оң өзгерістерді атап өтті. Ол Әзербайжанның транзиттік шектеулерді алып тастау туралы шешімі Қазақстан астығының Арменияға алғашқы жеткізілімдерін жүзеге асыруға мүмкіндік бергенін атап өтті және мұны «көлік логистикасы сенімді, тұрақтылықты және бейбітшілікті қалай нығайта алатынының» мысалы деп атады.
Еуропалық Одақтағы Қазақстанның тұрақты өкілі Роман Василенко Астана мен Брюссель арасындағы өзара іс-қимыл Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы Кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғаннан бері 10 жыл өткен соң одан әрі нығайғанын атап өтті. Ол еуропалық тараптың сенімді және әртараптандырылған сауда жолдарын дамытуға деген қызығушылығы еліміздің құрлықтарды байланыстыратын негізгі хаб ретіндегі рөлін нығайтуға бағытталған Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиясына толық сәйкес келетінін мәлімдеді.
Талқылаудан кейін қатысушылар Орта дәліздің болашақ еуразиялық байланыс моделінің негізгі элементі екендігі туралы ортақ пікірді растады. Қазақстанның белсенді ұстанымы мен кеңейтілген халықаралық ынтымақтастықтың арқасында бағыттың стратегиялық көлік артериясы ретіндегі рөлі нығайып, жеткізу тізбектерінің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, экономикалық өсу үшін жаңа мүмкіндіктер туғызуда.
Бұған дейін Қазақстан мен ЕО арасындағы Кеңейтілген серіктестік туралы келісімнің (EPA) 10 жылдық мерейтойы аталып өткені туралы хабарланған болатын.