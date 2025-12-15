KZ
    12:42, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Евгений Кошкин Норвегиядағы әлем кубогі кезеңінде алтыншы орын алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық конькимен жүгіруші Евгений Кошкин Норвегияның Хамар қаласындағы әлем кубогі кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді.

    Евгений Кошкин
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, спортшы 500 метр қашықтықта сәтті өнер көрсетті. Мәреде Кошкин 34,56 секунд нәтиже тіркеп, алтыншы орынды иеленді.

    Жарыста жеңіс америкалық Джордан Штольцқа бұйырды — 34,14. Күміс жүлдені поляк Дамиан Журек иеленді — 34,14. Қола медаль жапониялық Юта Хироисеге тиді — 34,44.

    Айта кетейік, қазақстандық жасөспірімдер V Азия Пара ойындарында 68 медаль жеңіп алды.

     

    Спорт Әлем кубогы Коньки
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
