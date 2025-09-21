Ежелгі Иранның таңғажайып дәстүрлі «мұздатқыштары»
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның ежелгі дәстүрлі «мұздатқыштары» мұзды қыстан жазға дейін электр қуатын қажет етпестен сақтайды, деп жазады ParsToday ақпарат агенттігі.
Иранның Керман, Язд, Кашан, Наин және Исфахан қалаларында салынған дәстүрлі ирандық мұз айдындары ирандықтардың жергілікті сәулет өнерінің, климаттық білімі мен практикалық шығармашылығының қосындысы болды. Ирандық мұз айдындарының құрылымы үш негізгі бөліктен тұрды: қыстың суық түндерінде суды мұздатуға арналған таяз бассейн, күн сәулесінің тікелей түсуіне тосқауыл қою және қоршаған ортаның температурасын төмендету үшін биік, қалың қабырғалар және жылдың ыстық айларында мұзды сақтауға және салқындықты сақтауға арналған күмбез тәрізді жер асты су қоймасы.
Қыста тоғандардағы су қатқаннан кейін мұз ұсақталып, жер асты су қоймасында сақталды. Күмбездің ерекше дизайны және шикі балшық кірпіш сияқты материалдарды пайдалану ішкі температураны бірнеше ай бойы төмен деңгейде ұстайды.
Бұл тоңазытқыштар мұзды сақтау үшін ғана емес, сонымен қатар тамақ, дәрі-дәрмек, тіпті салқын сусындарды сақтау үшін де пайдаланылды. Иранның кейбір аймақтарында бұл құрылымдарда өндірілген мұз жергілікті нарықтарға сатылып, сонымен бірге экономикалық рөл атқарды.
Ирандағы мұзды ең ірі жеткізуші Язд облысы мен Мейбод қаласында орналасқан. Бұл мұздықтың маңызды ерекшелігі Иранның құрғақ және жартылай құрғақ аймақтарындағы су ресурстарын дұрыс, тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Иран тоңазытқыштары адамның табиғатпен интеллектуалды әрекеттесуінің үлгісі болып табылады. Көлеңкелеу, табиғи желдету және оқшаулау принциптерін қолдану арқылы заманауи технологияларсыз салқындату қажеттілігін қанағаттандыратын құрылымдар.
Бүгінде бұл тоңазытқыштардың кейбірі мәдени мұра ретінде қалпына келтірілді, бұл бізге тұрақты және экологиялық таза сәулет өнеріндегі ирандық тапқырлықты еске салады.
