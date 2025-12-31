ФИФА футбол ережесіне өзгеріс енгізуі мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM - Футбол ережесіне соңғы жылдардағы ең маңызды өзгерістердің бірі енгізілуі мүмкін, деп хабарлайды BILD.
ФИФА президенті Джанни Инфантино Дубайда өткен Дүниежүзілік спорт саммитінде ұйымның офсайд ережесін қайта қарауды байыпты қарастырып жатқанын мәлімдеді. Футбол қауымдастығы ұзаққа созылған бейне шолулардан, минуттық өлшеулерден және жанкүйерлер мен ойыншылар арасында үнемі болатын наразылықтан бас тартқысы келеді.
Бұл бұрынғы бапкер Арсен Венгердің 2020 жылы ұсынған идеясына қатысты. Бұл тәсілге сәйкес, егер ойыншының денесінің кем дегенде гол соғатын бөлігі соңғы қорғаушымен бір сызықта болса, ол офсайд болып саналмайды. Офсайд тек шабуылшы қорғаушының алдында толығымен тұрған жағдайда ғана есептеледі.
– Біз уақыт өте келе дамып келе жатқан және қазір шабуылшының соңғы қорғаушының артында немесе бір сызықта болуын талап ететін офсайд ережесін қарастырып жатырмыз. Мүмкін, болашақта ойыншы офсайд болып саналу үшін қорғаушының алдында толығымен тұруы керек шығар, - деп атап өтті Инфантино.
Бұрынғы төреші Мануэль Грэфе реформаның ықтималдығы жоғары деп санайды.
– Офсайд төңкерісі келе жатқаны анық: жаңа ереженің негізі қаланды және ФИФА оны наурыз айында келесі маусымға арналған ережелермен бірге бекітуге дайын сияқты, - деп жазды ол X әлеуметтік желісінде.
Грэфе сонымен қатар төрешілердің көмекшілері одан да көп қиындықтарға тап болатынын атап өтті.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Халықаралық футбол федерациясының президенті Джанни Инфантиноны қабылдаған болатын.
Халықаралық футбол федерациясының басшысы Джанни Инфантино Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа футболка сыйлады.
Д.Инфантино Қасым-Жомарт Тоқаевқа 10-ыншы нөмірлі футболка сыйлады. Бұл нөмірдегі футболкамен алаңда Пеле, Марадона және Зидан ойнаған болатын.
Сондай-ақ Мемлекет басшысына ФИФА-ның ресми добы сыйға тартылды.