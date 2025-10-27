ФИФА: Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде тағы бір үлкен футбол турнирі пайда болады
АСТАНА. KAZINFORM — ФИФА президенті Джанни Инфантино жексенбі күні Малайзияда өткен Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері Қауымдастығының 47-саммитінде жаңа футбол турнирі – АСЕАН Кубогын таныстырды, деп хабарлайды Kyodo.
Оңтүстік-Шығыс Азияда бұрыннан бері АСЕАН чемпионаты өткізіліп келеді — бұл аймақтық жарыс, әр екі жылда бір рет ұйымдастырылады. Биыл қаңтарда бұл біріншілікте Вьетнам соңғы турнирде жеңіске жеткен. Бірақ Инфантино жаңа турнирді ФИФА-ның халықаралық матчтарынан тыс уақытта өткізу жоспары бар екенін айтып, бұл футболшыларға әлемнің әртүрлі лигаларынан өз ұлттық құрамаларына қосылуға мүмкіндік беретінін мәлімдеді.
«АСЕАН Кубогы арқылы біз елдерді біріктіреміз, бұл жарыс үлкен табысқа жетелейді. Турнир аймақтағы ұлттық құрамаларды дамытуға үлес қосып, футболдың дамуына серпін береді», деді Инфантино.
Джанни Инфантино бұл мәлімдемесін Шығыс Тимор ресми түрде АСЕАН-ның 11-ші мүшесі болып қабылданған соң бірнеше сағат өткеннен кейін жария етті.
«11 саны футбол әлемінде символдық мәнге ие, себебі әр командада 11 ойыншы болады», деді Инфантино.
Еске сала кетсек, ФИФА әлем чемпионатына қатысушылардың санын көбейтуді көздеп отыр.