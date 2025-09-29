03:00, 29 Қыркүйек 2025 | GMT +5
FIFA пенальтидің ережесін өзгертуді жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық футбол қауымдастықтары федерациясы (FIFA) айып добын тебу ережесін өзгертуі мүмкін, деп хабарлайды Report.
Айып добын орындайтын футболшыларға доп қақпадан қайтқаннан кейін немесе қақпашы қайтарғаннан кейін оны қайта соғуға тыйым салу жоспарланып отыр. Алайда ережеге енгізілетін бұл өзгерістер доп қақпа бағанасына тигеннен кейінгі әрекетті реттемейді.
Бұл ереженің күшіне енуі үшін оны Халықаралық футбол ассоцациясы кеңесі (IFAB) мақұлдап, содан кейін практикалық сынақтан өтуі керек екені атап өтілді.
Еске сала кетейік, FIFA әлем чемпионатына қатысушылардың санын көбейтуді көздеп отыр.