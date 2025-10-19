Филиппин аруы Miss Grand International 2025 байқауында жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бангкок қаласында 29 қыркүйек пен 18 қазан аралығында халықаралық сұлулық байқауы өтті. Онда «Miss Grand International 2025» байқауының жеңімпазы белгілі болды.
Тәж филиппиндік сұлу Эмма Мэри Тиглаоға табысталды.
Байқаудың үздік ондығына Колумбия, Чехия, Мексика, Венесуэла, Гватемала, Таиланд, Филиппин, Танзания, Гана және Испания өкілдері енді.
Бұл жарысқа еліміздің атынан қызылордалық 23 жастағы Томирис Қадырхан қатысты.
— Томирис Қадырхан Miss Grand International байқауында Қазақстан атынан қатысып, «Grand Talent» номинациясында үздік 15 қатысушының қатарына кірді. Отандасымыздың халықаралық байқауда көрсеткен өнері қазылар алқасының көңілінен шықты, - деп хабарлады Қазақстан аруы байқауының ұйымдастырушылары.
Miss Grand International — жыл сайын 70-тен астам елдің өкілін жинайтын ең беделді сұлулық байқауларының бірі. Оған қатысушылар тек сыртқы келбетін ғана емес, сонымен қатар көшбасшылық қасиеттерін, интеллектісін, харизмасын және әлеуметтік белсенділігін көрсетеді.
Қазақстан аруы жеңімпаздары үш халықаралық байқауға қатысады: Miss Grand International, Miss World және Miss Universe.
Еске салсақ, бұдан бұрын Тайланд студенті «Әлем аруы-2025» байқауында жеңіске жеткенін жазған едік.