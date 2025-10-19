KZ
    19:35, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Филиппин аруы Miss Grand International 2025 байқауында жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Бангкок қаласында 29 қыркүйек пен 18 қазан аралығында халықаралық сұлулық байқауы өтті. Онда «Miss Grand International 2025» байқауының жеңімпазы белгілі болды. 

    Miss Grand International – 2025
    Фото: instagram.com/missgrandinternational/

    Тәж филиппиндік сұлу Эмма Мэри Тиглаоға табысталды. 

    Байқаудың үздік ондығына Колумбия, Чехия, Мексика, Венесуэла, Гватемала, Таиланд, Филиппин, Танзания, Гана және Испания өкілдері енді. 

    Miss Grand International – 2025
    Фото: instagram.com/missgrandinternational/

    Бұл жарысқа еліміздің атынан қызылордалық 23 жастағы Томирис Қадырхан қатысты. 

    Томирис Қадырхан
    Фото: видеодан алынған скрин

    — Томирис Қадырхан Miss Grand International байқауында Қазақстан атынан қатысып, «Grand Talent» номинациясында үздік 15 қатысушының қатарына кірді. Отандасымыздың халықаралық байқауда көрсеткен өнері қазылар алқасының көңілінен шықты, - деп хабарлады Қазақстан аруы байқауының ұйымдастырушылары.

    Miss Grand International — жыл сайын 70-тен астам елдің өкілін жинайтын ең беделді сұлулық байқауларының бірі. Оған қатысушылар тек сыртқы келбетін ғана емес, сонымен қатар көшбасшылық қасиеттерін, интеллектісін, харизмасын және әлеуметтік белсенділігін көрсетеді.

    Miss Grand International – 2025
    Фото: instagram.com/missgrandinternational/

    Қазақстан аруы жеңімпаздары үш халықаралық байқауға қатысады: Miss Grand International, Miss World және Miss Universe. 

    Еске салсақ, бұдан бұрын Тайланд студенті «Әлем аруы-2025» байқауында жеңіске жеткенін жазған едік. 

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Филиппин Сұлулық Таиланд байқау
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
