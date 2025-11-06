Филиппинді қиратқан қуатты тайфун Вьетнамға бағыт алды
АСТАНА. KAZINFORM — Филиппиндегі жүзден аса адамның өмірін жалмаған «Калмаэги» тайфуны Вьетнамның орталық аймақтарына қарай жылжып келеді, деп жазды BBC.
Желдің жылдамдығы әлі де қуатты. Жергілікті теңіз жағалауындағы мыңдаған тұрғын эвакуациялануға шақырылды. Вьетнам метеорологиялық бюросының дерегінше, тайфун 8 метр биіктікте толқындар әкелуі мүмкін.
Вьетнамның вице-премьері Тран Хонг Ха «Калмаэги» тайфунын «өте аномалды күшке ие» деп сипаттап, жергілікті билікті тез әрекет етуге шақырды.
«Калмаэги» биылғы жылдың ең қуатты тайфундарының бірі. Вьетнамда соңғы аптада рекордтық жауын-шашын мен су тасқыны болғаны белгілі. Табиғи апаттан адам өлімі тіркелді.
Аймақта алты әуежай қызметін тоқтатты, 50-ден астам рейс кейінге қалдырылды.
Филиппин президенті Фердинанд Маркос кіші кеше елде төтенше жағдай жариялады. Ол шешімін «Калмаэги» үлкен шығын келтіргенімен түсіндірді. Ал демалыс күндері елді «Уван» деп аталатын жаңа дауыл соғуы мүмкін деп болжанып отыр.
— Бұл шамамен 10 өңірді, 10–12 аймақты қамтиды. Осындай көлемде зардап шеккен аумақтар болса — бұл уже ұлттық апат деп есептеледі, — деді президент жергілікті БАҚ-қа.
Филиппинде төтенше жағдай адамдар көп қаза болған жағдайда, мүлікке үлкен залал келгенде немесе адамдардың күнделікті өміріне қауіп төнгенде жарияланады. Бұл кезде мемлекет апаттық қорларға тез қол жеткізе алады және қажет заттар мен қызметтерді зардап шеккендерге жылдам жеткізеді.
Себу аралында, елдегі ең тығыз қоныстанған аймақта, қалалар су астында қалды. Ұлттық азаматтық қорғаныс басқармасы Себуда 71 адамның қаза болғанын, тағы 127 адамның із-түзсіз жоғалғанын, 82 адамның жараланғанын хабарлады. AFP агенттігінің дерегінше, бұл статистикаға кейінірек хабарланған тағы 28 өлі адам қосылмаған. Ұлттық апаттарды жою агенттігі 2,5 миллион тұрғынның 400 мыңнан астамын үйлерінен көшіруге мәжбүр болғанын айтты.
Еске сала кетейік, бұған дейін Филиппинде «Калмаэги» тайфунынан қаза тапқандар саны артқанын жаздған едік.