Филиппинде жол апатынан 11 адам қаза тауып, 3 адам жараланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қайғылы оқиға жергілікті уақыт бойынша шамамен 09:00-де Камалиг муниципалитетіндегі жолда болған, деп хабарлайды Синьхуа елдің Құқық қорғау органдарының мәліметіне сілтеме жасап.
Филиппиннің Маниладан оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан Албай провинциясында сәрсенбі күні таңертең 10 дөңгелекті жүк көлігі жолаушылар микробусымен соқтығысып, салдарынан 11 адам қаза тауып, тағы 3 адам жарақаттанды, оның ішінде ауыр жарақат алғандар болды, деп хабарлады жергілікті полиция.
Оқиға бейнесінен жүк көлігі жоғары жылдамдықпен келе жатып, қарсы жолақта жүрген микробуспен соқтығысқаны көрінеді. Микробуста 14 адам болған.
Жараланғандар арасында жүк көлігінің жүргізушісі мен оның көмекшісі де бар.
Осыдан бұрын Филиппинде «Фунг-Вонг» супертайфуны салдарынан миллионға жуық адам эвакуацияланғаны хабарланды.