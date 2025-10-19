KZ
    17:57, 19 Қазан 2025

    Филиппиндегі дүлей дауылдан 8 адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні Филиппинге жеткен «Фэншэн» тропикалық дауылынан 8 адам көз жұмып, 2 тұрғын із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды Kazinform Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.

    Фото: x.com/Attaullahkhogya
    Фото: x.com/Attaullahkhogya

    Маниланың оңтүстік-шығысындағы Кесон провинциясындағы Питого муниципалитетінде ағаш құлап, 5 адам қаза тапты. Елдің орталық бөлігіндегі Батыс Висаяс аймағында тағы 3 адам опат болды. Бұл туралы Филиппиннің азаматтық қорғаныс агенттігі жазды. 

    — Елдің оңтүстігіндегі Букиднон провинциясындағы Кесон муниципалитетіндегі көшкіннен кейін із-түзсіз жоғалған екі адамды іздестіру жұмыстары жүріп жатыр, - деп хабарлады Дж.Кастильо. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Филиппинде цунами қаупі туралы ескерту жарияланғанын жазғанбыз. 

