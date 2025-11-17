Филиппиндегі жемқорлықпен байланысты жанжалдың соңы жаппай наразылыққа ұласты
АСТАНА. KAZINFORM – Филиппин астанасы Манилада шамамен 550 мың адам су тасқынынан қорғау жобаларына қатысты алаяқтыққа наразылық білдіру үшін көшеге шықты. Сыбайлас жемқорлықпен айыпталғандардың арасында президент кіші Фердинанд Маркостың айналасындағылар да бар, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
Жексенбі, 16 қарашада Филиппин астанасында наразылық білдірушілер үкімет қаржыландыратын су тасқынына қарсы күрес бойынша инфрақұрылым жобаларыннан 500 млрд песодан астам (шамамен 7,3 млрд еуро) қаржы жымқырғандарды жазалауды талап етті.
Полицияның бағалауынша, Iglesia ni Cristo ықпалды христиандық тобы ұйымдастырған демонстрацияға шамамен 550 мың адам қатысқан. Плакаттарда басқалармен қатар «Әділеттілік орнасын!» және «Қастандық орнына ашықтық» талаптары жазылған.
Ұйымдастырушылардың мәліметінше, демонстрация сыбайлас жемқорлық жанжалына қарсы ең ірі наразылық акциясы болды. Жаңа наразылық акциялары 17 және 18 қараша күндеріне жоспарланған.
Сыбайлас жемқорлық жанжалына басқалармен қатар президент кіші Фердинанд Маркоске жақын адамдардың да қатысы бар. Олардың арасында Президенттің немере ағасы, ондаған құрылыс мердігері, үкімет шенеуніктері және заң шығарушылар бар.
Олар шынайы су тасқынынан қорғау жобаларын жүзеге асырудың орнына жалған келісімшарттарға қол қойды немесе жұмысты дұрыс орындамады деп айыпталып отыр. Бұдан басқа, мердігерлердің бөлінген қаражатты жымқыру және саясаткерлер мен шенеуніктердің пара алуы туралы хабарламалар бар.
Филиппин су тасқыны мен тайфун сияқты экстремалды ауа райы құбылыстарына өте бейім. Арал еліне жыл сайын орта есеппен 20 тропикалық циклон соғады. Осы айдың басында Филиппин аралдары биылғы ең қуатты «Калмаэгиден» кейін тағы бір жойқын табиғи апат — «Фунг-Вонг» супертайфунының соққысына тап болды.