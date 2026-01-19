Финляндия жоғары білім деңгейі бойынша қойылған мақсаттан қалып келеді
АСТАНА. KAZINFORM – 2030 жылға қарай межеленген 50 пайыздық көрсеткішке қарамастан, қазіргі таңда Финляндияда 25–34 жас аралығындағы тұрғындардың 40 пайыздан азы ғана жоғары оқу орнының дипломына ие, деп хабарлайды Азертадж.
Бұл дамыған елдер бойынша орташа деңгейден тоғыз пайыздық тармаққа төмен.
Лицей түлектері жаппай жоғары оқу орындарына түсіп жатқанымен, өсім негізінен кәсіби колледж түлектері есебінен болуы тиіс, алайда олардың жоғары білімге жолы әлі де күрделі болып отыр.
Оқуды жалғастыруға қызығушылық жоғары болғанына қарамастан, кәсіби колледж түлектерінің тек 20–30 пайызы ғана бірнеше жыл ішінде жоғары оқу орындарына түседі. Мұның басты себептерінің бірі — алдыңғы жылдары университеттерге түсе алмаған ересек жастағы үміткерлер тарапынан оқу орындарындағы орындар үшін жоғары бәсеке болуы.
Etla зерттеу орталығы жоғары білімді мамандар саны жеткіліксіз болған жағдайда экспорт пен жалпы ішкі өнімнің едәуір төмендеуін болжайды.
Компаниялардың бағалауынша, алдағы он жылда оларға 140 мың жаңа қызметкер қажет болады, олардың төрттен үшінде жоғары білім болуы тиіс. Сонымен қатар Білім министрлігі қазіргі студенттерді қабылдау қарқыны сақталған жағдайда, Финляндия уақыт өте келе мақсатты деңгейге жете алатынын, сондай-ақ алдағы жылдары жоғары оқу орындары түлектерінің санының артуы халықаралық салыстыруларда да көрініс табатынын атап өтті.
Дегенмен бұл үдеріс тым баяу жүріп жатыр және жүйелі өзгерістерді талап етеді.
Айта кетелік елде кейінгі бес жылда 16 ЖОО жабылғаны туралы жазған едік.