    21:32, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Финляндияда соңғы 30 жылдағы банкроттықтың ең жоғары деңгейі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Финляндияның Статистика басқармасының деректеріне сәйкес, 2025 жылы елде 3 906 компания банкроттық туралы өтініш берген, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.

    банкроттық
    Фото: Азертадж

    Агенттік хабарлауынша, желтоқсан айында банкроттыққа қатысты 360 өтініш тіркелген. Бұл өткен жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 34 пайызға көп.

    — Өткен жылы банкроттық деңгейі 1996 жылдан бергі ең жоғары көрсеткішке жетті. Алдыңғы жылмен салыстырғанда банкроттық туралы өтініштер саны 12 пайызға артты, — делінген Финляндияның Статистика басқармасы таратқан баспасөз хабарламасында.

    Ведомство деректері бойынша, 2010-жылдары елде жыл сайынғы банкроттықтардың орташа саны шамамен 2 700-ді құраған. Ал соңғы үш–бес жылда жыл сайын орта есеппен 3 600-ге жуық компания банкрот деп танылған.

    Бұдан бұрын 2026 жылғы 8 қаңтардан бастап Финляндияда тұрақты тұруға рұқсат алу үшін талаптар күшейтілгені анықталды.

    Тегтер:
    Банкроттық Әлем жаңалықтары Кәсіпкерлік, бизнес Финляндия Еуропа
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
