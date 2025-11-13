Урсула фон дер Ляйен ЕО-ның бюджетін 2 триллион еуроға дейін ұлғайту жоспарын растады
АСТАНА. KAZINFORM — Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен Еуропалық Одақтың 2028-2034 жылдарға арналған жеті жылдық қаржылық жоспарын 2 триллион еуроға дейін ұлғайту туралы ұсынысын растады. Бұл 2021-2027 жылдардағы бюджеттен 800 миллиард еуроға көп, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы ол Брюссельдегі Еуропарламентте өткен бюджет тыңдауында мәлімдеді. Бұл ЕО тарихындағы ең үлкен өсім болмақ.
— Бұл Еуропалық Одақтағы ең үлкен бюджеттік жоспары — шамамен 2 триллион еуро, — деп атап өтті фон дер Ляйен.
Оның айтуынша, жаңа бюджет 52 мақсатты бағдарламаны қамтиды. Оның 218 миллиард еуросы дағдарысқа ұшыраған аймақтарды дамытуға, ал 294 миллиард еуро Еуроодақтың ортақ ауыл шаруашылығы саясатына бөлінеді.
Еурокомиссия басшысының айтуынша, ауыл шаруашылығын қолдау саласында бәсекеге қабілеттілікті жоғалтып, фермерлердің наразылығын тудырады. Жаңа жоспар бойынша аграрлық саясаттың үлесі 15%-дан аз болады. Бұрын бұл көрсеткіш Еуропалық Одақ бюджетінің 40% болатын.
Урсула фон дер Ляйен бюджеттің өсімі қандай қаржы көзінен көбейетіні немесе Одаққа мүше мемлекеттердің жарналары қалай өзгеретінін нақтыламады.
