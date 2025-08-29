Ford тежегіш жүйесіндегі ақауға байланысты 500 мыңға жуық көлікті кері қайтарады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі ұлттық басқармасы (НАБДД) бейсенбі күні Ford маркалы 500 мыңға жуық автокөлікті тежеу жүйесіндегі сұйықтықтың ағуына байланысты кері қайтарып жатқанын мәлімдеді.
АЗЕРТАДЖ хабарлауынша, есепте тежеу жүйесіндегі шлангтың жарылуы сұйықтықтың ағуына алып келуі мүмкін екені айтылған. Бұл өз кезегінде тежеу жолының ұзаруына және жол-көлік оқиғасы қаупінің артуына себеп болуы ықтимал.
Ford компаниясы бұл ақауға байланысты ешқандай апат немесе жарақат туралы хабар түспегенін мәлімдеді, деп жазады Reuters агенттігі.
Кері қайтару 2015–2018 жылдары шығарылған Ford Edge жол талғамайтын көліктеріне және 2016–2018 жылдары шығарылған люкс санатындағы Lincoln MKX модельдеріне қатысты. НАБДД бағалауынша, кері қайтарылып жатқан көліктердің шамамен 1%-ында бұл ақау анықталған.
Сонымен қатар, агенттік дерегі бойынша, Ford компаниясы артқы шамындағы ақауға байланысты 213 мыңнан астам көлікті, ал қауіпсіздік жастығы іске қосылғанда жарылу қаупіне байланысты 100 900 көлікті кері қайтарып жатыр.
Бұдан бұрын былтыр қараша айында америкалық Ford автомобиль компаниясы қауіпсіздік белдіктерінен ақау шығуына байланысты 112 600 көлікті кері қайтарып жатқаны анықталды.
Сондай-ақ америкалық көлік өндіруші 2027 жылдың соңына дейін Германияда 2900 жұмыс орнын қысқартуды жоспарлап отырғанын хабарлады.