Франция 2030 жылға қарай қорғаныс бюджетін 76,3 млрд еуроға дейін ұлғайтады
АСТАНА. KAZINFORM – Франция үкіметі 2030 жылға қарай қорғаныс бюджетін 76,3 млрд еуроға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр, деп хабарлады Анадолу.
Париждегі Елисей сарайында өткен министрлер кабинеті отырысынан кейін Францияның Қорғаныс министрі Катрин Вотрен және өзге де министрлер бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді.
Өз сөзінде министр қорғаныс саласындағы дербестікті қамтамасыз ету аса маңызды мәселе екенін атап өтті.
2024-2030 жылдарға арналған әскери жоспарлау туралы заңға енгізілетін өзгерістерді таныстырған Катрин Вотреннің айтуынша, аталған шаралар аясында қосымша 36 млрд еуро бөлінеді. Нәтижесінде жыл сайынғы қорғаныс бюджеті 2030 жылға қарай 76,3 млрд еуроға жетеді.
Министрдің мәліметінше, 2017 жылы Францияның жылдық қорғаныс бюджеті 32 млрд еуроны құраған. Ал 2027 жылға қарай бұл көрсеткіш екі есеге ұлғаяды.
Сонымен қатар, 2030 жылға дейін елдегі резервтегі әскери қызметшілер саны 50 мың адамға жетеді. Осылайша, Франция армиясының жалпы саны 330 мың дайындалған әскери қызметкерге дейін артады.
«Франция армиясы Еуропадағы ең ірі армиялардың біріне айналады», – деді министр.
Ұлттық баспасөз мәліметінше, Франция үкіметі 2024-2030 жылдарға арналған қорғаныс бюджетін жоспарлау туралы заңға енгізілетін өзгерістерді 14 шілдеге дейін парламентте қабылдатуды көздеп отыр.
