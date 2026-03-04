Франция әуе кемесін Жерорта теңізіне жібереді
АСТАНА. KAZINFORM — Франция президенті Эммануэль Макрон сейсенбі күні елдің жалғыз әуе кемесі «Шарль де Голльді» Жерорта теңізіне жіберу туралы бұйрық бергенін мәлімдеді. Бұл шешім Таяу Шығыстағы әскери қақтығысқа байланысты қабылданған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі меншікті тілшісі.
Ұлттық телеарна арқылы тікелей көрсетілген үндеуде Франция президенті аймақтағы әскери қатысуды күшейту үшін әуе кемесі, жойғыш ұшақтар және әуе қорғанысы жүйелерін жіберуге шешім қабылдағанын айтты.
Э. Макрон Францияның беделі қауіп алдында тұрғанын атап, Париждің Қатар және Біріккен Араб Әмірліктері сияқты одақтастарымен қорғаныс келісімдерін орындауы қажет екенін жеткізді.
Кеше Эммануэль Макрон Бретань аймағына (Францияның солтүстік-батыс бөлігі) сапарлап, Л’Иль-Лонг сүңгуір қайық базасында ядролық тежеуі және Еуропа қауіпсіздігі мәселелеріне арналған маңызды сөз сөйледі.
Макрон Францияның ядролық арсеналындағы ядролық оқтұмсық санын арттыру туралы бұйрық берді. Ол Франция өз өмірлік маңызды мүдделерін қорғайтынын және елеулі қауіп туындаған жағдайда тартынбай әрекет ететінін атап өтті. Сонымен қатар Париж енді өзінің ядролық бас ұшақтарының нақты санын ашық жарияламайтынын мәлімдеді.
Бұған дейін Франция ядролық қаруын күшейтетіні туралы жазған едік.